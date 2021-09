La Casa di Carta 5. Il destino di Tokyo: l’ipotesi che rimette in gioco i piani del Professore

La Casa di Carta 5. La serie televisiva spagnola diventata un fenomeno globale regala un colpo di scena dietro l’altro. Cosa possiamo aspettarci dal personaggio di Tokyo

Da un decennio a questa parte abbiamo visto aumentare in maniera imponente la qualità di determinati prodotti televisivi, prima considerati di serie B rispetto alle produzioni cinematografiche, ribaltando completamente il panorama dell’home entertainment.

Tutto questo si deve ovviamente alla nascita di numerose piattaforme digitali che hanno investito massicce dosi di denaro affinché ciò accadesse, scatenando una competizione a favore degli utenti che hanno visto aumentare numero dell’offerta presente sui cataloghi online e valore della stessa. Basti pensare a serie come “Game of thrones”, “Breaking Bad”, “Vikings”, “The crown” dove il livello è altissimo sotto tutti i punti di vista e sono diventate iconiche. Anche molti divi di Hollywood ormai si stanno dedicando sempre di più al piccolo schermo.

Un fenomeno a parte è costituito da “La Casa di Carta”. Opera spagnola, acquisita e distribuita da Netflix, definita una della miglior serie drammatiche di tutti i tempi. Cosa dobbiamo aspettarci.

La Casa di Carta 5. Il destino di Tokyo che potrebbe sorprendere i fan

Disclaimer: se non avete visto le prime puntate della quinta stagione de “La Casa di Carta” non proseguite nella lettura. Potreste incappare in SPOILER indesiderati.

I primi cinque episodi della nuova stagione de “La Casa di Carta” sono stati rilasciati su Netflix a partire dal 3 settembre. Per vedere la conclusione delle avventure dell’astuto Professore e della sua banda di ladri dobbiamo aspettare qualche mese, precisamente il 3 Dicembre, data di rilascio delle puntate finali.

Andiamo al presente. Nel quinto episodio del Volume I i fan della serie spagnola sono rimasti allibiti da un avvenimento che nessuno poteva aspettarsi, la morte di uno dei personaggi cardine di tutta la story line: Tokyo.

Non è la prima volta che l’opera abbia regalato colpi di scena così audaci e la dipartita di protagonisti a cui il pubblico si era affezionato. La donna, interpretata dalla bellissima attrice Ursula Corbero, non è riuscita a mettersi in salvo dopo l’attacco della squadra del comandante Sagasta. Molto toccanti sono stati i suoi ultimi attimi di vita in cui, tramite flashback, ha ricordato i momenti importanti, compreso il suo incontro con il Professore (interpretato da Alvaro Morte).

Tuttavia, in molti credono che il suo personaggio possa essersi salvato e che la ritroveremo negli episodi conclusivi. Circolano varie ipotesi al riguardo sul web.

Se ricordate bene, il primo episodio di tutta la serie si apre proprio sulle vicende di Tokyo; la voce narrante è sempre stata la sua, come se fossero i suoi ricordi a svelarsi di fronte ai nostri occhi. Questa teoria comporterebbe che Tokyo sia ancora viva. É come se lei raccontasse a qualcuno lo svolgimento dei fatti.

Ma chi è questo “qualcuno”? Potrebbe essere il figlio Nairobi (morta nella quarta stagione) a cui la stessa Tokyo aveva promesso di rivelare chi fosse sua madre e la verità sulle rapine.

Inoltre, prima di morire, Tokyo ha pronunciato questa frase: “Il giorno in cui ho ucciso Gandia avevo tutti contro”. Ci sono ancora speranze per lei? Lo scopriremo fra tre mesi.