Annalisa, il VIDEO da infarto: letto e minigonna. Ti lascia impietrito

Annalisa. La cantante di Savona ha incantato il pubblico ai SEAT Music Awards. Grande riconoscimento per il successo ottenuto dal suo ultimo album

La manifestazione “Seat Music Awards 2021″, presentata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in prima serata su Rai Uno, ha visto avvicendarsi sul prestigioso palco dell’Arena di Verona alcune delle stelle più splendenti del panorama musicale italiano.

Ieri, 10 Settembre, si è esibita anche la cantante di Savona Annalisa. Con la sua voce ha dominato le classifiche degli ultimi mesi estivi grazie al tormentone “Movimento Lento”, mischiando il suo talento a quello del collega Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede. Al momento il brano conta oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube. Si trova anche ai vertici delle classifiche Spotify, iTunes, Apple Music e ha conquistato la certificazione Platino della FIMI.

Annalisa: in attesa dei Seat Music Awards, un incanto per gli occhi

Piccola diva anche del web, Annalisa conta sul suo profilo Instagram uno stuolo di follower che ha superato 1,6 milioni di unità.

La cantante ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dalle mani di Carlo Conti durante i Seat Music Awards 2021 grazie al successo ottenuto dal suo album NUDA. L’opera, uscita nel 2020, è stata riproposta in una riedizione dal titolo NUDA10, caratterizzata da una nuova copertina e con l’aggiunta della canzone proposta all’ultimo Festival di Sanremo (“Dieci”) e cinque bonus track, tra cui le nuove incisioni dei singoli “Alice e il blu” e “Il mondo prima di te”, quest’ultima con la collaborazione di Michele Bravi.

Il titolo NUDA ha un doppio significato per Annalisa: in primis quello di volersi mostrare al pubblico nella sua autenticità. In secondo luogo, corrisponde a un acronimo: “Nascere Umani Diventare Animali”.

L’artista classe 1985 è annoverata come una sex symbol della scena musicale italiana. Le immagini che regala ai fan sui social network mostrano la sua sensualità fuori scala. Prima della sua esibizione all’Arena di Verona ha offerto uno squarcio dei momenti di preparazione nella sua camera d’albergo.

Uno stacchetto formato video in cui è già pronta per il palco: mini dress sbrilluccicante super accollato ma che lascia scoperto il suo pezzo forte, ossia le gambe affusolate e bellissime che mette sovente in risalto. Dal letto al divano in una piccola passerella improvvisata: “Arrivo” – promette in didascalia.

Tutto pronto, si va in scena. Il pubblico ha intonato ogni parola di “Movimento Lento”. Si vola verso un altro successo.