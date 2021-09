Per Laura Pausini oggi è un giorno speciale, impossibile dimenticare questa data. Tutto racchiuso in un post su Instagram

E’ considerata dal pubblico internazionale un‘icona della musica italiana, conosciuta in tutto il mondo è una cantante unica e strepitosa, nessuno può essere paragonato a lei.

Stiamo parlando di Laura Pausini, l’artista che con la sua voce ha conquistato milioni di fan che la seguono ovunque. I primi successi sono arrivati nel 1993, dopo la partecipazione a “Sanremo”, con il brano La solitudine che ancora oggi è uno dei più ascoltati.

Laura Pausini, un giorno speciale per la cantante: il motivo – FOTO

Seguita da quasi quattro milioni di follower, Laura Pausini condivide con il mondo di Instagram alcuni scatti e ricordi del suo percorso artistico. Oggi per la cantante è un giorno speciale e proprio alla sua community rivela il motivo di così tanta felicità.

“Era il 10 Settembre del 1995. 26 anni fa nasceva il mio, il nostro fanclub. Sorrisi, abbracci, musica, condivisione. – scrive –Se dovessi pensare a quattro parole per descrivere i nostri incontri, non ho dubbi, sarebbero proprio queste! E per l’occasione @laura4u_official ha lanciato il nuovo calendario 2022, per un anno che si preannuncia ricco di novità. E io non vedo l’ora di raccontarvele”.

Nonostante sia passato tanto tempo dal suo esordio, per Laura Pausini è come se fosse sempre il primo giorno. La cantante è cresciuta, maturata, ha vissuto momenti no e tante soddisfazioni, accanto ai suoi cari e ai suoi fan che la ammirano e la supportano ovunque.

“I raduni più belli della mia vita” ha commentato qualcuno e qualcun altro ha aggiunto “Fiera di far parte di questa famiglia”.

Laura Pausini ha ancora tanto da condividere con il pubblico, la sua musica continua e i progetti non finiscono mai. I concerti, gli eventi, i brani: tutto continua a prendere forma.