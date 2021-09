La bella influencer Alice Basso ha condiviso una foto su instagram ed è sexy come mai prima, indossa un reggiseno di pizzo

Alice Basso ha condiviso su instagram una foto dove indossa jeans larghi e un reggiseno di pizzo nero, è davvero molto sensuale. I commenti dei followers sono tantissimi:”Sei stupenda in entrambe ma la seconda te sì ti”, “Solo cose belle da te regali sorrisi”. La Basso condivide spesso foto dei suoi look e ha sempre successo, in molti seguono il suo modo di vestirsi che è un casual semplice. Porta spesso i jeans sopratutto a campana in questo periodo che sono tornati di moda, ci abbina poi top e camicette.

Alice Basso e la vita da mamma e influencer

La Basso è un influencer affermata, su instagram è seguita da 756 mila persone. Da spesso consigli sulla cura del corpo e del viso. Parla molti di abbigliamento e sopratutto dei suoi figli. Ne ha due Brando e Morgan. Avuto dal legame con suo marito Mauro Ferrucci con il quale sta insieme da ben 11 anni. La Basso è una mamma molto attenta e presente. Si preoccupa per ogni minimo problema, recentemente Morgan ha avuto problemi di pancia e anche se nulla di grave lei lo ha voluto tenere a casa sotto osservazione e non mandarlo al nido.

Spesso raccontata pillole di vita da mamma e siccome ci sono molte mamme giovani che la seguono, lo trovano molto utile sentire il parere di una mamma giovane e in carriera come lei. La Basso è indubbiamente un influencer diversa dalle altre perché è molto semplice e ironica e sopratutto non ha paura di farsi vedere imperfetta dai suoi fan. Anzi spesso parla infatti di quanta imperfezione ci sia in lei come in tutte le persone. Fa vedere che il suo corpo ha dei difetti come tutti e lancia messaggi positivi alle altre donne.

Certo in molte la amano ma tante altre non l’apprezzano. Tempo fa ha spiegato che ciò che più la ferisce è leggere commenti cattivi da parte di altre donne. Spesso quando una donna è invidiosa di un altra cerca di sminuirla e metterla in cattiva luce, e questo purtroppo sui social capita molto spesso. Se un personaggio non piace si può semplicemente evitare di seguire senza offendere.