Il campione di nuoto Filippo Magnini è in forma più che mai, ormai sponsorizza anche l’intimo è un modello perfetto

Filippo Magnini è un modello fantastico, su instagram ha condiviso la foto di una campagna promozionale del marchio di biancheria intima maschile Intimami. Appare seduto su un divano di pelle con le gambe incrociate e la mano che poggia sul viso, in mostra gli addominali scolpiti e sul volto uno sguardo sicuro e sensuale. Nella didascalia scrive:“Buona serata”, e la moglie Giorgia Palmas risponde scrivendo:”Ottima direi”.

LEGGI ANCHE>>>“Non ho più parole”. Stefania Orlando: il vestito dallo spacco vertiginoso. Troppo rivelatore? Sensualità infinita – FOTO

Filippo Magnini e le sue donne di cui è molto innamorato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Sei da amare”, Carolina Stramare il selfie “bollente” in intimità: “Miss Italia” entra in azione – FOTO

Filippo Magnini è circondato dalle donne, sua moglie Giorgia e la figlia avuta dal precedente matrimonio Sofia, e ora è arrivata un altra piccola donna che è Mia la figlia di Magnini avuta con la Palmas. Lui è innamorato delle sue donne, e lo scrive su instagram sotto ad una foto delle tre:”Le mie donne, Sofi, Mia, Gio un mondo rosa pieno di principesse, spazzole, capelli, tanti capelli, un mare di capelli ovunque, phon, trucchi, vestiti, scarpe, borse, smalti, specchi, bambole, coccole, film d’amore”. La piccola Mia ha fatto 11 mesi da poco e il papà la festeggia guardandola crescere:”11 mesi di te Mia, giusto il tempo di fare bubu settete e hai già compiuto 11 mesi. Come cresci in fretta nostro piccolo koala”.

Magnini quest’anno è anche tornato in piscina dopo il suo ritiro annunciato qualche anno fa. Diventare papà gli ha regalato una seconda giovinezza e la voglia di tornare in acqua e gareggiare. D’altronde un atleta non se la scorda mai l’adrenalina che solo una gara può dare. A giugno ha gareggiato a Barcellona e ha commentato l’evento così:”First day in Barcellona..50 free for the baby Luca Dotto, 200 free for Man…me. Non andiamo un cavolo però siamo sempre carini. Vero Giorgia e Greta? Ultima tappa dei 7 colli”.

La Palmas commenta dicendo:”Ma io direi promossi a prescindere”. Certo con un fisico del genere non ha tutti i torti al showgirl. Infatti Magnini posa come modello per molti brand di abbigliamento sportivo. Adesso è anche entrato a far parte della famiglia Uliveto come testimonial insieme ad Alessandro Del Piero, Paola Egonu, Fiona May e anche Jury Chechi.