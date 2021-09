“Sei da amare”, Carolina Stramare il selfie “bollente” in intimità: “Miss Italia” entra in azione – FOTO

Carolina Stramare lancia una storia Instagram davvero speciale che risalta i lineamenti e le specialità della sua bellezza: Miss Italia di valore.

La modella italiana uscita allo scoperto grazie alla vittoria finale dell’80esima edizione di “Miss Italia” ha lasciato il segno come non faceva ormai da tempo.

E’ bastato un singolo scatto o meglio un selfie accattivante per mettere in bella mostra le caratteristiche più sensuali del suo repertorio. Se da quì a domani ci fosse ancora la possibilità di gareggiare sul palcoscenico delle grandi occasioni, nessuno avrebbe dubbi che la “palma” di trionfatrice andasse nuovamente a lei.

Carolina sembra non aver perso neanche un po’ di smalto rispetto a quei momenti commoventi in diretta tv nazionale, che porterà per sempre nel proprio cuore.

Con una lunga “tunica” colorata, l’ex Miss Italia irrompe così, come un fulmine a ciel sereno e mette a segno il “colpo” alla moda dell’anno.

Statura slanciata e corporatura perfetta da ogni inquadratura rappresentano i dettagli di maggiore lustro che abbiamo avuto la fortuna di ammirare già qualche tempo fa

Carolina Stramare illumina il cuore dei fan con un selfie da incorniciare – FOTO

