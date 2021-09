“Non ho più parole”. Stefania Orlando: il vestito dallo spacco vertiginoso. Troppo rivelatore? Sensualità infinita – FOTO

Stefania Orlando. La presentatrice tv ha brillato nella scorsa stagione televisiva ed è rponta a ricominciare con un impegno sbaloritivo. Ecco dove la ritrveremo presto

É stata una delle concorrenti rivelazione della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”. Stefania Orlando ha fatto una gara impeccabile che l’ha vista impegnata per la durata sbalorditiva di sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. É arrivata alla finalissima del 1° marzo; purtroppo non si è accaparrata la prima posizione ma è salita sul podio con un ottimo terzo posto alle spalle di Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Il 2021 ha regalato altre soddisfazioni artistiche alla conduttrice, noto volto del piccolo schermo. É stata tra gli ospiti ricorrenti de “La Vita in diretta” su Rai Uno nelle vesti di opinionista e a giugno ha rimarcato la sua abilità come cantante facendo uscire il singolo estivo dal titolo “Bandolero” (oltre 1 milione di visualizzazioni su Youtube).

Stefania Orlando: il messaggio malinconico lasciato su Instagram

Non solo successo televisivo, anche sul web Stefania Orlando raccoglie consensi a profusione. Seguita da 646mila follower circa su Instagram, regala a essi immagini strepitose della sua vita privata e del backstage dei suoi impegni lavorativi.

L’ultima immagine rilasciata la vede avvolta in un abito meraviglioso color senape del fashion designer Ivan Iaboni. La scollatura è profonda, lascia intravedere un genoso e procace decollete. Anche le gambe sono in bella mostra grazie a uno spacco vertiginoso, l’outfit scelto decisamente esalta la sua voluttuosa figura.

Lo sguardo è sfuggente, non diretto all’obiettivo della fotocamere. Lascia in didascalia un messaggio che, però, svela una leggera malinconia: “È uno di quei momenti in cui ti passa davanti gran parte della tua vita e ti accorgi che spesso noi siamo solo spettatori di noi stessi, pur mettendocela tutta per fare andare al meglio le cose. Sapete che vi dico? Non pensiamoci troppo, godiamoci i momenti felici e rimbocchiamoci le maniche per il futuro”.

“Non ho più parole per descrivere la tua bellezza” – le scrive un fa tra i commenti.

Classe 1966, a quasi 51 anni Stefania Orlando ha uno spirito sempre pronto ad affrontare nuove sfide accattivanti e impegnative. Prova ne è stata la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, adesso si appresta a replicare.

Sarà, infatti, concorrente del longevo programma di Rai Uno “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Tra i vip che vorrebbe imitare ha annoverato Gabriella Ferri e David Bowie. Grande emozione per il suo ritorno nell’azienda che l’ha vista crescere come personaggio televisivo di spicco.