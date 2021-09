Cecilia Rodriguez, sensuale e maliziosa si lascia guardare come se fosse la prima volta. Il suo scatto è da manuale, quanta perfezione.

Quanta perfezione in un solo scatto, Cecilia Rodriguez stupisce sempre i suoi follower con foto davvero uniche. La bellissima showgirl argentina, sorella dell’altrettanto famosa Belèn, ha trovato finalmente una sua identità.

Inizialmente conosciuta ed arrivata al successo proprio grazie a sua sorella maggiore, oggi si è scrollata di dosso quel riflesso che per certi versi la opprimeva. Cecilia ha più volte dichiarato di essere apprezzata e considerata per quello che lei sa fare, per quello che lei trasmette, per quello che lei vuole dare al mondo dello spettacolo.

L’abbiamo apprezzata diverse volte in televisione, sia come ospite o come protagonista di diversi reality show, ogni volta è stata una piacevole scoperta. Grazie alla sua semplicità, Cecilia ha conquistato il cuore di milioni di italiani e non solo.

Davanti allo specchio in bagno, la Rodriguez è uno schianto

Che spettacolo di donna, la showgirl argentina fa volare la fantasia, in bagno, con in dosso un completino intimo, i capelli mossi e la pelle ancora abbronzata, evoca piacevoli sensazioni.

I 4,4 milioni di follower su Instagram non possono far altro che apprezzarla per quello che è, una donna meravigliosa, in gamba e sempre, sempre, sempre, con il sorriso sulle labbra. Cecilia comunica moltissimo con i suoi amici virtuali, ogni giorno è quello buono per far sapere a tutti i suoi progetti lavorativi, le sue idee, i suoi sogni.

Quest’anno sarà molto intenso, Cecilia dovrà faticare tantissimo, gli impegni sono triplicati e come sempre non deluderà mai le aspettative di nessuno. Nel frattempo si diverte a fare la zia della piccola arriva, Luna Marie – figlia di sua sorella Belèn, e si diletta a scattarsi foto decisamente calienti.

“Nessuna è come te” commenta un fan, “Ti prego non cambiare mai, la tua bellezza migliora la giornata”, dice qualche altro fan innamorato.

Tutti non vedono l’ora di vederla in televisione a mostrare il suo talento, la sua forza d’animo e la sua volontà.