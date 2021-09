Carlo Conti, sapete quanto ha speso per la sua residenza? La cifra è impressionante

Carlo Conti è indiscutibilmente uno dei conduttori più amati della tv. Sapete quanto ha speso per la sua residenza? La cifra è impressionante

Tra poco più di una settimana riaprirà i battenti uno dei programmi più attesi della stagione televisiva: “Tale e Quale Show“. Il format condotto da Carlo Conti, ormai da diversi anni, è uno dei prodotti di maggior successo di Rai 1, costante in termini di share e lungimirante nella scelta dei volti che, di edizione in edizione, vengono proposti al pubblico.

Quest’anno, “Tale e Quale Show” dovrà affrontare la concorrenza di “Star in the Star”, ma la sfida non spaventa minimamente il presentatore Carlo Conti, che si è detto convinto del successo del prodotto. Il conduttore è indubbiamente uno dei volti più amati della tv. Avete idea di quanto Conti abbia pagato la sua residenza nel centro di Firenze? La cifra vi sorprenderà.

Sta per riaprire i battenti la nuova edizione di “Tale e Quale Show”, che quest’anno dovrà affrontare anche la concorrenza di “Star in the Star”. Il conduttore, sollecitato dai giornalisti, ha ammesso di non nutrire alcun dubbio in merito al successo del prodotto: “Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, abbiano meccanismi simili. Poi bisogna vederli realizzati“.

Oltre ad essere appagato lavorativamente, il presentatore lo è anche dal punto di vista professionale. Dal 2012, Conti è infatti felicemente sposato con la sua dolce metà Francesca Vaccaro, con la quale vive nella residenza di Torre dei Ramaglianti a Firenze. Si tratta di un appartamento di circa 70 metri quadrati, ma che può beneficiare di una vista impagabile sulla città d’origine del conduttore. Conti, che ha acquistato la residenza all’asta, è riuscito ad aggiudicarsela ad un prezzo davvero oneroso: 904mila euro.

Ad oggi, l’abitazione è il nido d’amore della famiglia del conduttore, che vive assieme alla moglie Francesca Vaccaro e a Matteo, l’unico figlio della coppia.