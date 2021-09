Beautiful, anticipazioni 11 settembre: Bill prova a farsi nuovamente avanti con Brooke, lei non è d’accordo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto che Ridge è corso da Shauna dopo aver sentito Brooke dire Bill che lo ama ancora. Nonostante la Logan si sia scusata, facendogli notare che ha perso un pezzo di conversazione e che è proprio lui l’uomo che vuole avere al suo fianco, lo stilista non è sicuro di poterla perdonare. Nel frattempo Quinn festeggia la sua vittoria su Brooke: adesso che è Shauna la nuova signora Forrester, la Logan potrà più avvicinarsi alla casa di famiglia. Flo è felice che la madre abbia finalmente raggiunto il suo obiettivo, ma non può fare a meno di chiedersi se il matrimonio con il Forrester non sia stato un po’ affrettato.

Beautiful, anticipazioni 11 settembre: Steffy è fuori controllo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill proverà nuovamente a farsi avanti con Brooke. La Logan, tuttavia, sarà irremovibile: vuole riuscire a farsi perdonare da Ridge e non potrà farlo se Bill continuerà a ronzarle intorno. Brooke spingerà dunque lo Spencer a tornare da sua sorella Katie. Nel frattempo Quinn spingerà Shauna a intrattenere Ridge. È ora che i due comincino ad avvicinarsi.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Carter continuerà a corteggiare Zoe. L’avvocato sorprenderà la modella con un pranzo a sorpresa in ufficio. Per quanto sia lusingata, tuttavia, Zoe teme di rimanere scottata da una nuova relazione. La Buckingham vorrebbe andarci con i piedi di piombo.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, sabato 11 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.