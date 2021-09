Pio e Amedeo vs Fedez, la lite continua: interviene Chiara Ferragni – FOTO

Ieri notte, Pio e Amedeo ospiti di Rai Uno, hanno parlato di Fedez e della questione della censura. Chiara Ferragni questa mattina è intervenuta

Ieri sera Pio e Amedeo sono stati ospiti di Rai Uno, per ritirare un premio ottenuto per il loro “linguaggio innovativo“. Sui social sono scoppiate molte polemiche, soprattutto perché il loro linguaggio è stato spesso contestato per essere troppo offensivo nei confronti di alcune categorie. Nel loro discorso i due hanno citato Fedez, difendendo la Rai dall’accusa di censura e dicendo che loro due sono sempre stati liberi di fare quello che volevano. A questo punto, il cantante ha deciso di intervenire con ironia.

Chiara Ferragni e Fedez contro Pio Amedeo: sui social è guerra aperta

Fedez, ieri sera, ha fatto delle storie dove ha fatto notare a Pio e Amedeo che termini come “fr***” e “ne***” li utilizzano senza problemi in televisione, eppure non si azzardano mai ad arrivare ad una bestemmia, perché quella sarebbe davvero la loro fine. La discussione è continuata a sprazzi per tutta la notte, e questa mattina Chiara Ferragni ha commentato il post di Trash Italiano scrivendo: “simpatici come… continuate voi la frase“, correndo in difesa del marito. Il duo di comici, ha prontamente risposto al commento di Chiara con una frecciatina: “Simpatici come… quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte” hanno scritto, riferendosi alla festa di compleanno organizzata dalla coppia qualche anno fa, che scaturì tantissime polemiche.

Questa guerra social tra i quattro non si accenna a volersi fermare: come finirà? Per scoprirlo, non ci resta che attendere e… continuare ad aggiornare i loro profilo di Instagram.