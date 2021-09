Maria Pedraza irresistibile, il VIDEO in spiaggia è illegale: primo piano che stende

L’attrice spagnola volto noto de “La Casa di Carta” è tornata nuovamente sui social con un breve video di lei in spiaggia, sublime ha steso i fan con il suo sguardo.

Classe 1996, Maria Pedraza è in questi giorni nuovamente in tv per la quinta stagione de “La Casa di Carta” ormai alla sua conclusione. L’attrice e ballerina originaria di Madrid ha preso parte a molti progetti televisivi di successo come il film “Amar”, il teen drama “Élite” e lo show televisivo “Toy Boy”.

Di pari passo è cresciuta anche la sua popolarità sul web, sui social infatti conta 12,2 milioni di follower che amano seguirla costantemente nei suoi spostamenti lavorativi ma anche nella sua vita privata e sentimentale. Vediamo l’ultimo post Instagram che ha raccolto “appena” 1,2 milioni di like dopo la sua condivisione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Mamma mia…Sempre beato lui!”, Veronica Gentili ammutolisce lo studio: sublime nel suo look casual – FOTO

Maria Pedraza è una sirena fiori dall’acqua, lo sguardo cattura e mette fuori gioco i fan

Per vedere Maria e restare sedotti dalla sua bellezza, vai su Successivo