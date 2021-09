Chiara Ferragni non ascolta i commenti degli haters e continua a bloccare il web: l’ultimo post pubblicato è stupefacente.

Chiara Ferragni sta vivendo un momento decisamente particolare: la più famosa influencer d’Italia sta conquistando diverse antipatie. Dopo l’intervento di Pio e Amedeo ai Seat Music Award, la nativa di Cremona aveva commentato il post di una celebre pagina social scrivendo parole molto forti. “Che simpatici Pio e Amedeo”, scrisse. Come se non bastasse, la moglie di Fedez rincarò la dose cercando interazioni con i fans. “Simpatici come…finite voi la frase”.

La risposta del duo comico è stata alquanto forte. Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle, o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri?”. Chiara, inoltre, sta inorridendo le mamme social: stando al loro parere, le fotografie della 34enne sono fuori luogo. Di tutta risposta, la Ferragni ha deciso di pubblicare un post devastante.

Chiara Ferragni, il reggiseno non c’è: tutto fuori

Chiara ha postato una serie di fotografie da fantascienza: la bella influencer indossa un semi pellicciotto completamente slacciato e non ha il reggiseno. Il suo décolleté, senza alcun tipo di protezione, viene piazzato proprio in bella mostra. “Quante persone si arrabbieranno per una mamma che indossa questo tipo di top“, ha scritto nella didascalia usando la lingua inglese.

Gli utenti e i followers si stanno scatenando tra i commenti. C’è chi apprezza ed elogia la bellezza e il corpo della nativa di Cremona, ma c’è chi la critica in modo duro. “Abbiamo capito che sei mamma e che la gente ti critica per come ti vesti… ma basta!”, ha scritto un utente visibilmente stufato dai contenuti della Ferragni.

Chiara è ovviamente libera di fare come meglio crede: la maggior parte del pubblico maschile, davanti a tanta bellezza, può solo essere felice.