Samatha De Grenet e il VIDEO tik tok che non ti aspetti

La De Grenet ha condiviso su instagram un video tik tok mentre balla e saltella, da lei non ce lo aspettavamo

Samantha De Grenet ha condiviso su instagram un video in cui saltella e balla, lo ha girato su tik tok. Dai non ce lo aspettavamo un video del genere. Nella didascalia ha scritto:”Dai dai, qui piove e la voglia di restare a letto è tanta…puoi un video regalarvi un sorriso ed una sana energia? Buona giornata amici miei”. La De Grenet appare in un giardino verde immenso e bellissimo, sembra raggiante e piena di gioia.

Samantha De Grenet e il messaggio terribile ricevuto

La showgirl ha condiviso nelle stories instagram un messaggio orribile ricevuto da un hater su instagram. La De Grenet aveva condiviso la sua preoccupazione per un cucciolo da salvare e ha ricevuto invece alcuni messaggi sconvolgenti. Uno lo ha condiviso nelle stories mostrandosi indignata e scioccata, ecco le parole dell’utente:“Ma non mi rompere il..io non ho soldi per mangiare te possa torna il cancro poi me lo dici”. La De Grenet ha risposto dicendo:”Sono senza parole per la piccolezza e cattiveria di certe persone…e solo eprché avevo fatto una story su un cucciolo da salvare”.

Purtroppo su instagram molti hater si permettono di condividere il loro pensiero quando non è richiesto e sopratutto lo usano per ferire le persone. Augurare un male del genere va oltre ogni malignità. I social dovrebbero essere un luogo di condivisione positiva dove ci si scambia messaggi amorevoli e di vicinanza specialmente in un periodo così delicato. L’invidia spesso muove queste persone ed è davvero qualcosa di terribile da vedere. Inoltre la De Grenet ha sofferto di un tumore che fortunatamente si è concluso con un lieto fine, ma è pur sempre stato un trauma per lei.

Toccare certi tasti non dovrebbe essere nemmeno consentito a persone sconosciute. Ci si chiede per quale motivo instagram non agisca per segnalare, bloccare e togliere dalla propria piattaforma certi elementi. Manca chiaramente una tutela in questi mezzi di comunicazione, che a lungo andare scatenano rabbia, malessere e favoriscono l’odio.