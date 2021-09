“L’umore alle stelle”, Amelia Fiore in acqua con il posteriore al “vento”: forme da sballo – FOTO

Amelia Fiore infiamma il popolo di Instagram con un posteriore da “medaglia d’oro”. Il meglio di un repertorio fisico senza precedenti.

Tra le web influencer più acclamate dagli utenti di Instagram, la splendida Amelia Fiore guida la classifica delle blogger in esterna al mondo della tv e dello spettacolo in generale.

Durante questa estate è uscita spesso allo scoperto con scatti davvero emozionanti e ricchi di malizia. Una scoperta davvero speciale per i tanti frequentatori del web e in generale dei social network.

Quando si mette in mostra davanti alle telecamere con selfie accattivanti e inquadrature speciali, non ce n’è davvero per nessuno. In alcune occasioni si rende partecipe nelle vesti di testimonial di bellezza di marchi prestigiosi all’ordine del giorno.

In altre invece ama stare al centro dell’attenzione facendosi immortalare il meglio del suo repertorio di qualità fisiche, che non lasciano spazio all’immaginazione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa, Amelia ci ha regalato in questo scatto di fine estate

