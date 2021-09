Ainett Stephens, la gatta nera amatissima dalla televisione italiana, indossa un top che non trattiene le curve. Esplosiva.

Tra le donne più belle della televisione italiana c’è lei, Ainett Stephens. La modella dalle curve vertiginose e dal corpo ai limiti della legalità, è stata il simbolo della sensualità ed icona nei primi anni 2000 quando insieme a Pino Insegno era la protagonista del “Mercante in Fiera”.

La Gatta nera mai dimenticata, Ainett è oggi una delle concorrenti di punta del “Grande Fratello VIP”, un ritorno in Italia che sicuramente le darà la stessa fortuna dei suoi esordi. Oggi, come ieri, una splendida donna…solo, con qualche consapevolezza in più. La sua ultima foto è un omaggio alla sua bellezza, i fans infatti ne sono rimasti colpiti.

Leggi anche —>>> Adriana Volpe: “tutelare la bambina” le dichiarazioni inattese sull’ex marito

Ainett Stephens, la foto illegale: “Mi piace da morire”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

NON PERDERTI ANCHE — > “Uomini e Donne”, Armando arriva in lacrime: interviene Maria De Filippi

“Showgirl, presentatrice, ballerina, mamma, DONNA! Vi sta piacendo la nostra Ainett? ❤️” questo è quanto scrivono i sostenitori della modella che chiedono curiosità ai fans e pareri sull’esperienza gieffina di Ainett appena intrapresa. La foto scelta è davvero interessante e mostra le grazie della concorrente.

Un primo piano che conquista, una foto e mezzo busto che getta il panico sul web. La Stephens indossa un top bianco ottico – modello in maglia, must di quest’estate – che spicca sulla pelle bruna. I capelli ricci creano movimento e il look diventa decisamente più sauvage, anche se Ainett ha abituato il suo pubblico a varie pieghe, dalle onde ai capelli lisci e passando per i ricci, inutile dire che le sta bene tutto.

Il top è corto e non regge benissimo l’abbondante scollatura: è pertanto a rischio cedimento, non dispiace affatto ai fans della sensuale venezuelana.

Sicuramente un dettaglio che non è sfuggito ai fans i quali scrivono per l’appunto: “Mi piace da morire Ainett. Eccome.”. Qualcuno coglie invece l’occasione per commentare i primi fatti del GF: “Sii , ma se gli piace Amedeo Goria non sono più un suo fan...😂”.