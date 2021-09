Adriana Volpe: “tutelare la bambina” le dichiarazioni inattese sull’ex marito

Sconcertante exploit di Adriana Volpe sul suo matrimonio con l’ex marito, la rivelazione improvvisa chiarisce ogni premonizione, lui non sarà da meno.

Conduttrice de “I Fatti Nostri” e ad oggi amata presenza al reality del “Grande Fratello Vip“, nonché sempre più affascinante presenza sul piccolo schermo, originaria della città di Trento, la giovanile Adriana Volpe, avrebbe fatto luce una volta per tutte riguardo ai suoi scheletri ancor strascicati dal suo matrimonio con Roberto Parli.

L’opinionista per Mediaset ha deciso di sbilanciarsi per la prima volta in diretta. Cimentandosi in alcune dichiarazioni su fatti fino ad ora lasciati all’oscuro dall’opinione mediatica, nonostante le numerose indiscrezioni fattesi strada durante il periodo estivo, che dal suo cospicuo pubblico di sostenitori. Ora risulterà probabilmente più difficile decidere da che parte stare.

Adriana Volpe, tra scaramanzia e senso di protezione: le dichiarazioni inattese sull’ex marito

In attesa di approdare con tutte le scarpe al programma di “Verissimo“, guidato da Silvia Toffanin in questa giornata di sabato, 18 settembre. La conduttrice, classe 1973, avrebbe esordito in un’anteprima all’appuntamento, sbilanciandosi fin da subito: “E’ difficile“, avrebbe affermato, soprattutto: “vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene”. Poi, senza nascondere la paura per il futuro, per ora ignoto a lei soprattutto a livello sentimentale, così come quella di voler per adesso rimanere in solitudine per il tempo necessario, Adriana ha poi continuato nel suo excursus pieno di emozioni contrastanti e verità sottese.

“All’inizio ho lottato con tutta me stessa“. Ha ammesso. “Lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi ho capito. Mi facevo male. L’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”. La parte più toccante si rivelerà quando si toccherà il tema Giselle. La bambina nata dal loro amore nel periodo d’oro delle loro nozze, Giselle. “Per me era importante tutelare la bambina“. Riferendosi poi a Parli: “ha detto cose gravi, una condotta inaccettabile”, sottolineando al contempo proprio la presenza della minore nelle loro vite. Per concludere infine, senza rancore, di come il suo ex compagno di vita sia ad ogni modo: “una persona fragile che ha dei problemi“, e dunque non dovrebbe mancare di essere: “protetto e rispettato” a sua volta.

Eppure, se la verità “viene sempre a galla”, come aveva sentenziato l’ex marito della Volpe in uno dei suoi post più recenti soltanto un paio di giorni fa, a questo punto il “tocco scaramantico” della diretta di ieri si rivelerebbe ancor più chiaro, per la conduttrice ed ora opinionista al “GF Vip”. Non resta dunque, adesso, che rimanere in attesa della già annunciata reazione di Parli.