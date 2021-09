Giulia Sol ha qualcosa da dire ai nuovi concorrenti di “Tale e quale show”. Il messaggio lasciato sul web

Giulia Sol. L’attrice e cantante bergamasca ha ottenuto molta popolarità partecipando alla decima edizione del talent “Tale e quale show”. Ha qualcosa da dire ai nuovi concorrenti

Nata il 15 dicembre 1995, nativa di Bergamo, Giulia Sol è una delle giovani attrici più acclamate tra le nuove leve del teatro italiano.

La sua aspirazione artistica è fiorita molto presto in lei, grazie soprattutto ai genitori che l’hanno sempre appoggiata e spinta in tal senso, accompagnandola in tenera età a vedere spettacoli d’indiscusso valore. Tra questi anche il celebre musical “Notre Dame de Paris”, opera che l’ha stregata al punto da farla capire che il palcoscenico sarebbe diventato la sua casa.

Diplomatasi presso l’Accademia “Scuola di Musical” di Milano, a meno di 26 anni ha già un curriculum d’eccellenza. Il suo “battesimo” è avvenuto a fianco di Giampiero Ingrassia in “Hairspray”. Ha rivestito i panni di protagonista in “Ghost”, nel ruolo che Demi Moore interpretò per il grande schermo. Ha recitato in altri spettacoli acclamati dal pubblico come “Dirty Dancing” e “The Full Monty”.

Giulia Sol: dal teatro al piccolo schermo. Il passaggio a “Tale e quale show”

Giulia Sol si è concessa anche un passaggio televisivo partecipando l’anno scorso alla decima edizione del talent di Rai Uno dedicato ai vip “Tale e quale show”.

Vinse il cantautore Pago ma la giovane attrice si piazzò quinta nella classifica generale e terza in quella dedicata esclusivamente alle donne.

Ieri, 17 Settembre, è ripartita l’avventura del longevo programma condotto dal frizzante Carlo Conti. I concorrenti di quest’anno sono indubbio valore artistico: Alba Parietti, Biagio Izzo, Ciro Priello, Deborah Johnson, Dennis Fantina, Federica Nargi, Francesca Alotta, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Simone Montedoro e Stefania Orlando.

Giulia Sol conosce benissimo il brivido che affiora prima di un debutto così clamoroso, esibendosi in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Sul suo profilo Instagram (seguito da quasi 20mila utenti), lascia a tutti loro un messaggio d’incoraggiamento: “Fa un sacco paura ma siamo sopravvissuti tutti”.

Continua poi con le parole scaramantiche tipiche di chi fa teatro: “Merd*, merd*, merd*! Non vedo l’ora di vedervi su Ray Play”.