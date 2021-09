Chiara e Fedez, i selfie allo specchio si sprecano ma alla Ferragni spunta qualcosa – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso nelle Instagram Stories vari momenti insieme ai loro figli e anche uno dedicato solo a loro: i dettagli

Fedez ha condiviso nelle sue Instagram Stories vari momenti in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni e dei suoi figli Leone e Vittoria. Ha pubblicato per esempio il momento in cui sveglia il piccolo ometto di casa per farlo andare a scuola. Il bambino sta dormendo insieme al cagnolone e non ne vuole sapere di alzarsi dal suo morbido giaciglio.

Nel video successivo si vedono papà e figlio in macchina mentre Fedez accompagna Leone a scuola e il bimbo prima di andar via gli regala un bel bacio. Tuttavia, la foto che ha destato più interesse nei fan è stata quella con Chiara Ferragni, un bellissimo selfie allo specchio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, le spalline scendono e il seno è qualcosa di pazzesco. Disarmante – FOTO

Fedez, il selfie bollente allo specchio con Chiara Ferragni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisa Isoardi e la calda buonanotte dal suo lettone: bellezza senza eguali – VIDEO

Ed ecco la foto bollente in cui Chiara Ferragni e Fedez sono davanti allo specchio: lui e petto nudo per la gioia del pubblico femminile e lei con una maglietta bianca aderente per la felicità dei maschietti. Sono probabilmente nella loro cabina armadio di casa visti i tanti vestiti presenti attorno.

Sono veramente la coppia più amata del web e d’altronde lui con la sua musica e lei con la moda e il resto non poteva essere altrimenti. Giovani, belli, con una famiglia incantevole sono anche invidiati da molti.

Ma a loro non importa e dettano legge nel mondo dei social lanciando stili diversi. Soprattutto quando la Ferragni tocca qualcosa, come re Mida, trasforma tutto in oro luccicante.

E i loro figli sono già dei protagonisti di Instagram con tante foto e video condivisi per i fan. Il piccolo Leone è proprio una star con la sua bellezza e la sua simpatia mentre Vittoria è una baby stella del web: mille scatti l’hanno già immortalata da quando è venuta al mondo pochi mesi fa.