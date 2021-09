“Poi mi spiegherai perché sei lì”. Laura Cremaschi allo stadio: la sensualità scende in campo. Unica – FOTO

Laura Cremaschi. La modella e starlette del piccolo schermo è andata allo stadio per la prima volta dopo le restrizioni da Covid. Un commento particolare balza all’occhio su Instagram

Showgirl ed ex tentatrice di “Temptation Island Vip”, Laura Cremaschi si sta ritagliando sempre di più il suo spazio di celebrità grazie al piccolo schermo.

La bellissima modella nativa di Bergamo, classe 1987, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando, appena diciannovenne, partecipò e vinse il concorso di Miss Padania nel 2006. Venne successivamente notata dalla produzione del quiz show “Avanti un Altro!”, condotto dal frizzante Paolo Bonolis. La Cremaschi ricopriva il ruolo di Bonas nel Minimondo dopo l’addio al programma da parte di Paola Caruso.

Laura Cremaschi esprime tutto il suo entusiasmo: “Finalmente torno qui”

Dal ruolo di Bonas, Laura Cremaschi è passata ad “Avanti un Altro!” a quello di Regina del web. Sicuramente è un titolo raggiunto con merito data la sua incredibile e reale popolarità sui social network. Solo su Instagram, infatti, ha superato ampiamente 1 milione di follower, numero che la porta sull’Olimpo delle influencer di maggior successo nel nostro paese.

Nelle ultime condivisioni rilasciate dalla bella bergamasca si può evincere uno spezzone della sua vita privata; grande appassionata di calcio, Laura Cremaschi non ha potuto trattenere la gioia di essere ritornata finalmente allo stadio per la prima volta dopo le restrizioni da Covid19.

É andata ad assistere alla partita all’Olimpico tra Roma e CSKA Sofia, finita 5 a 1 per la squadra della capitale italiana. Tenuta casual ma raffinata per lei: comodi jeans chiari, una fasciante t-shirt bianca che rivela le sue forme perfette e un giubottino nero in pelle. I lunghi capelli biondi le ricadono sulle spalle e gli occhi azzurri ammaliano i fan.

Tanti i commenti di plauso ma su tutti ne spicca uno che recita così: “Poi mi spiegherai perché sei lì”. Appartiene a Sonia Bruganelli, novella opinionista del “Grande Fratello Vip 6” e moglie di Paolo Bonolis, appartenente anche lei al team dietro le quinte di “Avanti un Altro!”, comprenibilmente ottima conoscenza della Cremaschi.

La modella bergamasca non si lascia cogliere in fallo e risponde con simpatia: “Sono venuta a controllare se giocano bene”. Qualcuno azzarda un’ipotesi: “Qualche giocatore le gira intorno?”.