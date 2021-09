“Strepitosa”. Aida Yespica, vestito rosso seducente. La scollatura rivela le sue forme esplosive – FOTO

Aida Yespica. La showgirl venezuelana pubblica di rado immagini sul suo profilo Instagram; quando lo fa è sempre un’esplosione di bellezza e sensualità. Gli ultimi scatti sono un sogno

Classe 1982, Aida Yespica è una modella e showgirl venezuelana che ha ottenuto negli anni molto successo nel nostro paese.

I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi da giovanizzima, partecipando al concorso di Miss Venezuela. Per ottenere maggiore opportunità nel fashion system, si è trasferita nella capitale della moda, Milano, accrescendo sempre di più la sua notorietà. É stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie, è apparsa sulla copertina di numerose riviste di prestigio (Maxim, GQ, Max, Fox e Playboy). In Italia ha partecipato anche a numerose trasmissioni sul piccolo schermo, spinta indubbiamente nel 2004 dalla sua partecipazione al reality di sopravvivenza “L’isola dei famosi 2”. La sua presenza in televisione non è mai stata troppo costante. L’ultima risale al 2017 come concorrente di un altro reality, il “Grande Fratello VIP”, dove arrivò in finale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti, il sensuale selfie allo specchio e quel particolare che non sfugge – FOTO

Aida Yespica: il vestito rosso che incante il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Come appena detto, Aida Yespica ha abbandonato da tempo la carriera sul piccolo schermo per reinventarsi influencer sul web. Conta 858mila follower su Instagram, una bella cifra considerevole che l’ha portata ad essere scelta da brand famosi come testimonial dei loro prodotti di maggior rilevanza.

Tuttavia, la modella venezuelana fa un uso particolare dei social network, non pubblicando immagini spasmodicamente come molte sue colleghe ma cadenzandole in maniera precisa e puntuale su internet. Ha ultimamente condiviso scatti meravigliosi della sua presenza alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Silvia Toffanin e il terribile dramma: “Ce l’ho fatta solo grazie a Pier Silvio”

Pubblica oggi ulteriori fotografie realizzate nella città lagunare in occasione di un editoriale per V pocket magazine. Indossa uno strepitoso vestito dalle maniche a farfalla, color rosso passione. La caratteristica più evidente è la profondissima scollatura che mette bene in vista il decollete florido e procace della Yespica. Tre sono le immagini diffuse di pura sensualità: un giro in barca per il Lido che si trasforma in pura arte.

I fan si scatenano in un turbinio di commenti positivi: “Strepitosa”, “Che pantera”, “Che meraviglia”.