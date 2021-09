Nel corso delle prime audizioni di questa nuova edizione di X Factor il giudice Manuel Agnelli si è commosso dinnanzi a una particolare esibizione

Iniziata ufficialmente la nuova edizione di X Factor, partita come da tradizione con la messa in onda delle audizioni registrate negli scorsi mesi. Tra le novità di quest’anno troviamo un nuovo conduttore, Ludovico Tersigni, al quale è stato affidato il duro compito di rimpiazzare il veterano Alessandro Cattelan. Un’altra importante novità riguarda la rimozione delle categorie, i talenti non saranno infatti più suddivisi secondo età o genere. Rimangono invariati invece i quattro giudici: Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli. Proprio quest’ultimo nel corso della prima puntata ha vissuto un momento emozionante.

La commozione di Manuel Agnelli: “Mi sei arrivato molto”

Nel corso della prima puntata di audizioni il pubblico ha avuto modo di vedere i giudici alle prese con alcuni aspiranti talenti. Le esibizioni hanno ottenuto riscontri differenti ma tra i numerosi “sì” -e chi invece non è riuscito a convincere- una in particolare ha fatto vivere ai giudici un momento speciale.

Si tratta di un giovane artista, gIANMARIA, che a soli diciannove anni si è presentato sul palco con una spiccata personalità e un inedito che ha colpito.

Si intitola “Suicidi” il brano portato alle audizioni dal cantautore rap che affronta una tematica tanto importante quanto drammatica. “Il testo denuncia ma non è morboso“, commenta Manuel Agnelli che nel corso dell’esibizione è stato inquadrato con le lacrime agli occhi. La performance e l’interpretazione del giovane ha commosso l’artista, così come i colleghi e il presentatore. “Mi sei arrivato molto“, ha poi sottolineato prima di regalargli con convinzione il suo voto positivo.

Il percorso a X Factor per gIANMARIA continua, dopo aver ottenuto ben quattro “sì”. L’appuntamento con la seconda parte delle audizioni di X Factor è per giovedì 23 settembre su Sky, Now Tv e TV8.