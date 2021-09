Una classifica FIMI che sorprende e che questa settimana vede dominare un unico artista: ecco di chi si tratta

I dati relativi alle vendite dei brani e degli album degli ultimi sette giorni sono stati rivelati e hanno portato non poche sorprese. Un artista in particolare ha spiazzato la concorrenza, entrando in classifica FIMI dominando le prime posizioni e raggiungendo un traguardo davvero eccezionale in quella dei singoli. Ecco di chi si tratta.

La Top 10 è tutta sua: il giovane artista italiano è inarrestabile

È stato uno dei protagonisti di questa estate, la sua “Mi fai impazzire” -brano realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta– è stata una dei tormentoni della stagione e ha occupato la prima posizione dei brani più venduti per diverse settimane. Parliamo del giovane artista emergente Blanco che a soli diciotto anni sta scrivendo una pagina importante della sua carriera.

Il suo attesissimo album di debutto, “Blu Celeste“, è arrivato e in soli sette giorni ha già ottenuto numeri da capogiro. Il primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana è suo, seguito da Rkomi con “Taxi Driver” e Madame che ritorna sul podio con l’omonimo progetto discografico.

A spiazzare questa settimana è però senza alcun dubbio la classifica dei singoli che vede le prime dieci posizioni occupate tutte dal giovanissimo artista. Sette i brani inediti contenuti nell’album entrati in Top 10, insieme ai precedenti singoli “Notti in bianco“, “Paraocchi” e “Mi fai impazzire“. Al primo posto dei brani più ascoltati troviamo la traccia che dà il titolo al suo album, “Blu celeste“.

“Tutto questo è merito vostro“, scrive Blanco ringraziando del sostegno e dell’entusiasmo con il quale il pubblico ha risposto al suo progetto. Un giovane talento che sbaraglia la concorrenza e che entra al terzo posto nella classifica Spotify degli album di debutto più ascoltati negli ultimi giorni.

La classifica FIMI di questa settimana parla chiaro, il debutto di Blanco è stato un successo straordinario e questo per lui sembra essere solo l’inizio.