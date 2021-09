Al termine della sua prima apparizione a Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una dedica speciale: “Sempre con te”

Archiviata la prima puntata di Tale e Quale Show che si è conclusa con i Gemelli di Guidonia in cima alla classifica finale. Tra i concorrenti che si sono esibiti anche il 31enne Pierpaolo Pretelli, che il pubblico ricorda per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua esibizione ha convinto, sebbene non sia riuscito a conquistarsi il podio. Ma l’avventura è ancora lunga e può ritenersi soddisfatto del suo debutto. Di certo lo è una persona speciale che ha voluto dedicargli alcune parole al termine della puntata.

La dedica di Giulia Salemi e la FOTO inedita prima dell’esibizione

Per la prima puntata Pierpaolo Pretelli ha portato sul palco un artista internazionale che ha fatto ballare e ha infiammato generazioni: Ricky Martin. Trasformato per l’occasione, si è esibito sulle note del brano “La Mordidita“, una performance che ha convinto la giuria e il pubblico che l’ha trovato piuttosto fedele all’originale.

Al termine della puntata non poteva mancare il supporto della fidanzata Giulia Salemi che ha condiviso su Instagram uno scatto inedito di Pierpaolo dietro le quinte, poco prima di entrare sul palco, mentre la coppia si trovava in videochiamata.

La sua più grande sostenitrice ci ha tenuto a dedicargli alcune parole dopo il suo debutto a Tale e Quale Show. “Stasera il mio Ricky Martin, sei stato bravissimo. Sono fiera di te, lo siamo tutti“, scrive. “Anche a distanza ma sempre con te“, sottolinea Giulia che al momento si trova a Milano per progetti lavorativi.

Nonostante non abbia potuto esserci di persona la sua compagna ha voluto dimostrargli tutto il suo sostegno e non ha voluto nascondere quanto sia orgogliosa di lui.

“Tutto ciò che desideravo si è avverato, il mio sogno“, ha dichiarato Pretelli al termine della prima puntata, “grazie di cuore a tutti“. Il pubblico potrà rivederlo all’opera la prossima settimana quando nel corso della seconda puntata del talent vestirà i panni del giovane cantautore del momento, Sangiovanni.