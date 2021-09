Amici 21, anticipazioni della prima puntata: figlio di D’Alessio tra gli allievi

Amici di Maria De Filippi è pronto a dare il via con la ventesima edizione del talent show: domenica andrà in onda la prima puntata su Canale Cinque

Domenica avrà inizio la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso anno la conduttrice ha raggiunto un successo incredibile con l’edizione che si è conclusa pochi mesi fa: non sappiamo se la nuova avrà gli stessi risultati, ma la prima puntata che è stata registrata proprio oggi e che andrà in onda domenica, sembra promettere bene. Ci sono stati numerosi ospiti e allievi inaspettati sono stati ammessi alla scuola più amata della televisione italiana.

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni della prossima puntata

La puntata è cominciata con un omaggio a Michele Merlo, ex concorrente di Amici scomparso all’inizio dell’estate a causa di una leucemia fulminante che gli ha tolto la vita troppo presto. Erano presenti in studio tantissimi ospiti come Gerry Scotti, Raul Bova e Roberto Baggio. Sono stati assunti quattordici alunni di cui due sono stati sospesi, quindi quelli ufficiali per ora sono dodici: tra gli allievi c’è il figlio di Gigi D’Alessio, mentre è assente Elisabetta, ex concorrente della scuola che è stata eliminata dalla scuola nella scorsa edizione con la promessa che l’avrebbero fatta ritornare quest’anno. Tra gli ospiti anche Tommaso Paradiso che ha cantato una sua nuova canzone. Anche tre ex concorrenti sono stati ospiti della prima puntata, stiamo parlando di Aka7even, di Deddy e di Alessandro.

I telespettatori non ci stanno più nella pelle all’idea di questa nuova edizione, che quest’anno è cominciata con largo anticipo rispetto alle scorse edizioni del talent. Grande curiosità per questo nuovo inizio.