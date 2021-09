“Uomini e Donne”, Armando arriva in lacrime: interviene Maria De Filippi

Oggi è andata in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, e in mezzo allo studio si è seduto Armando che ha rivelato qualcosa della sua vita privata

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, puntata che ci ha regalato molte emozioni, in particolar modo grazie ad Armando Incarnato che si è seduto al centro dello studio per raccontare della sua frequentazione con la nuova ragazza arrivata quest’anno. Come al solito è stato attaccato dagli opinionisti e da alcuni presenti in studio, con cui ha litigato pesantemente. Successivamente, Armando ha rivelato di essere in un periodo molto difficile della sua vita.

Uomini e Donne, Armando Incarnato scoppia in lacrime parlando di sua figlia

Armando, con la voce rotta per l’emozione, ha rivelato che sua figlia andrà a vivere con la madre e con il suo nuovo compagno. Non ha nulla da ridire su questo perché il ragazzo con cui si è rifatta una vita la sua ex moglie è un bravo uomo, però il pensiero che la sua bambina crescerà nella casa con un altro lo fa comunque stare male. Maria De Filippi ha consolato il cavaliere dicendogli che questo non toglierà nulla al suo ruolo di padre, e dopo le sue parole, Armando si è visibilmente ripreso dicendo comunque di essere felice per sua figlia, e di essere orgoglioso del lavoro che lui e sua madre hanno fatto con lei nonostante la loro separazione che avrebbe potuto scombussolarla.

Successivamente, Armando ha avuto modo di ballare un po’ con la nuova ragazza con cui sta uscendo e con cui si sta trovando molto bene da un po’ di giorni a questa parte.