Aurora Ramazzotti. Parte la critica direttamente dalla Spagna. Il duro commento: “Mi fa paura” – FOTO

Aurora Ramazzotti. Il personaggio televisivo e influencer, nota figlia d’arte, si trova in vacanza in Spagna. Non le sfuggono i fatti d’attualità roventi che si stanno svolgendo nel nostro paese.

L’influencer Aurora Ramazzotti ha lasciato momentaneamente l’Italia. Si trova, infatti, in Spagna in visita dell’amica Camilla Pietrocola (istruttrice di fitness) che, come raccontato dalla viva voce dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, “molto coraggiosamente si è trasferita a Madrid, svoltando la sua vita”. Scelta condivisa da molti giovani connazionali.

Aurora Ramazzotti, classe 1996, è un personaggio emergente del piccolo schermo. Ha da poco concluso la registrazione delle puntate di “Mistery Land” , programma che la vede a fianco del presentatore Alvin e che sarà trasmesso in prima serata su Italia 1 dal prossimo 27 settembre. Ha un folto seguito soprattutto sul web. Un episodio in particolare l’ha spinta a rilasciare una dichiarazione su Instagram.

Aurora Ramazzotti: divertimento in Spagna ma con l’attenzione rivolta a cosa sta accadendo nel nostro paese

Tra allenamenti in palestra, passeggiate per le vie del centro di Madrid e dessert deliziosi gustati insieme agli amici, Aurora Ramazzotti sta passando un meraviglioso soggiorno in Spagna.

Tuttavia, l’influencer non si è lasciata scappare un evento che ha destato molto clamore in Italia e ha riempito le pagine di tutti i quotidiani nostrani, ossia le frasi turbanti dette dalla giornalista Barbara Palombelli durante il programma Mediaset “Forum”.

Aurora Ramazzotti ha sempre toccato temi delicati attraverso i suoi canali social. É seguita da una platea di oltre 2,2 milioni di follower e prende seriamente il suo “potere” mediatico. Si è resa protagonista di momenti goliardici, tuttavia è facile sentirla parlare anche di argomenti a favore della comunità LGBTQ+, contro la violenza di genere (famosa la sua battaglia contro il cat calling) e a favore della body positivity.

Le parole della Palombelli sottointendevano una certa responsabilità da parte della vittime dei femminicidi, scatenando il biasimo generale.

Queste le parole della Ramazzotti su Instagram Stories: “Mi fa paura che la narrativa dello strumento di comunicazione più potente nel nostro paese sia ancora così retrograda. Come si fa anche solo ad alludere che possa essere colpa della vittima?”. Quando parliamo di cultura dello stupro è esattamente questo che intendiamo. Talmente intrinseca alla nostra società da avere un suo spazio anche in televisione. Non normalizziamola”.