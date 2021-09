Dayane Mello a La Fazenda, vittima di pesanti molestie nella notte VIDEO

Dayane Mello sta partecipando a La Fazenda in Brasile, ovvero la versione straniera de La Fattoria italiana. Durante la scorsa notte, è stata vittima di molestie

Dayane Mello sta partecipando al reality brasiliano La Fazenda, trasmesso su Record Tv. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, si è sentita pronta ad entrare in un nuovo programma e tentare anche questo tipo di esperienza, nonostante siano passati pochi mesi da quando è uscita da quello italiano. La modella dorme in una baia, una stalla con dei materassi a terra ed un cavallo. Gli altri concorrenti a condividere questo spazio cn lei sono Dynho, Mussunzinho, Solange Gomes, Victor Pecoraro e infine Nego Do Borel.

Dayane Mello molestata nella notte a La Fazenda

Nego do Borel tentou beijar Dayane, que se esquivou e retirou a mão do cantor que estava sob ela. EU VOU COMETER UM CRIME DE ÓDIO #AFazenda13 pic.twitter.com/opYCmzp7Wn — C e n t r a l D a y l I n e 🍎 ( @ c e nt r a l d a y l I n e) September 18, 2021

Ed è stato proprio quest’ultimo ad essere stato accusato in passato dalle sue x fidanzate, di violenza domestica. Lui dorme accanto alla Mello e la scorsa sera ha cercato di approfittare di lei. I concorrenti infatti hanno festeggiato e, dopo che lei ha alzato un po’ il gomito, Nego ha cercato di starle addosso. Il suo comportamento ha raggiunto livelli incredibili di molestia. Gli altri concorrenti hanno cercato di proteggere Dayane che era brilla, ma nella notte lui ci ha provato, baciandola e toccandola sotto le coperte nonostante lei provasse più volte a scansarsi. Successivamente si è agitato e ha lanciato un secchio sul muro, a quel punto è scattata la censura ma era possibile sentire i concorrenti nell’altra stanza gridare.

Pare che Dayane, in lacrime, abbia chiesto alla produzione di intervenire. Nego verrà squalificato dal reality o lasceranno correre quanto accaduto ieri notte?