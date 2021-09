L’ex “Miss Sorriso”, Alessia Prete, si esibisce in una posa incantevole. Stavolta nessuna destinazione precisa, è alla ricerca di emozioni che la sappiano travolgere.

La bellissima ex gieffina e vincitrice di “Miss Italia” nella sua 76esima edizione, dallo spirito avventuriero e nata sotto il segno del Capricorno, Alessia Prete, ha riservato ai suoi fan quest’oggi un’interessante riflessione incorniciata da una posa capace di lasciare il segno in soli pochi istanti.

La modella classe 1995, dalla conosciuta passione per i viaggi ed il rigoroso rispetto per la beauty routine, attiva per tal motivo professionalmente con la linea dedicata a prodotti di lusso ed interamente naturali, di “Carlomagno Laboratori“, divide attualmente la sua routine quotidiana fra tre città della penisola, quali Genova, Milano e Torino.

“Sono incantevoli…” Alessia Prete in posa ipnotica: è alla ricerca di emozioni forti

