Elisabetta Gregoraci folgora Instagram sul finire dell’estate. La showgirl a bordo piscina fa il pieno di like: fan in estasi

Super impegnata sul fronte lavorativo, Elisabetta Gregoraci non manca di far sentire la sua presenza sui social. La bella calabrese cerca di rimanere in contatto con i suoi follower e dialogare con loro.

Con il suo stile e il suo glamour è sempre alla moda e non perde occasione per essere apprezzata e di tendenza. Dopo Venezia, ha partecipato all’evento di Disney Plus per il lancio della nuova stagione di The Walking Dead. Anche in questo caso gli occhi erano tutti per lei, look easy ma che si è fatto notare, abitino a fiori e anfibi che di sicuro saranno la tendenza del prossimo autunno.

