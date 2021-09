Eleonora Incardona, la giornalista sportiva passeggia per le vie di Milano indossando un outfit curato in ogni minimo dettaglio.

Ha fatto sognare il web per un’estate intera Eleonora Incardona, la splendida giornalista sportiva infatti si è cimentata più volte in scatti bollenti con costumi che ne esaltavano la carica seducente. Sia modelli interi che bikini strepitosi, la Incardona sa come mostrarsi al meglio e catturare gli sguardi e le simpatie dei suoi fans.

Numerosi infatti ad omaggiarla di volta in volta con emoji a tema cuore, romanticismi vari e poi le dediche, tantissime. La splendida ragusana infatti ama condividere con i fans i momenti più esaltanti della sua routine quotidiana, creando non pochi turbamenti…in estate come in autunno…e l’ultima foto lo spiega perfettamente.

Eleonora Incardona, lo scatto bollente per le vie della città: gli occhi tutti su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Annuncia così l’autunno Eleonora Incardona, indossando un outfit super ricercato, curato nei minimi dettagli e che lascia a bocca aperta il web. Una serie di colori che tra di loro si incastrano perfettamente: la canotta – o forse body – rosa cipria super attillato è l’emblema della seduzione: il corpo seppur non esposto da scollature è comunque messo in mostra dal capo che sembra quasi una seconda pelle, le curve sono comunque agli occhi dei fans.

Il pantalone beige a vita alta che slancia non solo la figura ma rende il tutto decisamente più elegante. Non è possibile scorgere il modello preciso perché la foto la immortala a mezzo busto. Sulle spalle un giubbino in denim che spezza i toni dell’outfit scelto. La borsa – una vera chicca di tutta la mise – è marrone e dà un tocco di eleganza.

Per la foto la Incardona ha posizionato gli occhiali come se fosse un cerchietto permettendo così di ammirarne lo sguardo: ipnotico verso l’obiettivo e capace di mettere tutti k.o.

Chissà cosa si nasconde dietro quell’espressione a tratti enigmatica. Non appare alcune descrizione particolare in didascalia ma una cosa è certa, dai commenti dei fans “Superlativa” si comprende come Eleonora abbia fatto – anche stavolta – centro.