PSG, la decisione drastica della società: cambia tutto

Non tira una buona aria in casa Paris Saint Germain: i tifosi sono furiosi e la società ha optato per una decisione drastica.

Il Paris Saint Germain ha iniziato la stagione senza raccogliere sconfitte: nonostante ciò, i tifosi non sono affatto felici e ci sono diversi malumori nello spogliatoio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata senza ombra di dubbio la partita di Champions League contro il Club Brugge: contro un avversario notevolmente più debole (almeno sulla carta, i belgi hanno venduto cara la pelle) è arrivato un misero pareggio.

Il prossimo turno diventa quindi decisivo per le sorti del girone: i parigini dovranno battere il Manchester City se non vogliono assistere ad una mini fuga degli inglesi. L’esordio del tridente dei sogni composto da Lionel Messi (arrivato in estate), Kylian Mbappé è Neymar è stato fallimentare. I tre non hanno ancora trovato la giusta intesa e sono stati agevolmente fermati dai difensori. Nel mirino è finito anche il tecnico Pochettino: una rosa così forte e così competitiva non può esprimere un calcio così brutto e prevedibile. Anche in campionato, nonostante le vittorie, il PSG ha sofferto decisamente troppo contro avversari assai inferiori. C’è stata anche un’ulteriore cosa che ha fatto storcere il naso ai sostenitori. L’ultima notizia ha sorpreso comunque tutti: la società ha optato per una decisione drastica.

PSG, cambia tutto: la decisione drastica della società

Sabato sera, in occasione della sfida tra PSG e Clermont (vinta 4 a 0 dai parigini), il club aveva deciso di far risuonare la musica del DJ Snake per l’ingresso dei calciatori in campo. In realtà, l’ingresso dei giocatori era accompagnato dal brando ‘Who Said I Want’ dagli anni Novanta.

Questo cambiamento ha fatto infuriare ulteriormente i tifosi. La società ha deciso quindi di ritornare sui suoi passi. “Di fronte all’emozione suscitata dal cambiamento nella musica in ingresso dei giocatori, Phil Collins torna al Parco domenica”: questo il comunicato apparso sull’account ufficiale Twitter del Paris Saint Germain.

Dj Snake, in realtà, aveva fornito un brano per la presentazione del fuoriclasse Lionel Messi.