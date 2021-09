Sabrina Salerno non si contiene sui social network: la cantante, anche in questo caldissimo sabato di metà settembre, ha mandato in visibilio i suoi followers postando uno scatto straordinario in cui apre la camicia e mostra la mercanzia.

Se ci fosse un concorso sui social network per stabilire il profilo in cui sono presenti fotografie più devastanti, Sabrina Salerno vincerebbe a mani basse. La cantante è attivissima e pubblica ogni giorno con una facilità disarmante scatti sublimi in cui mette in mostra tutto il suo repertorio.

La nativa di Genova non perde mai l’occasione per ricordare a tutti di avere un fisico da mozzafiato: le sue forme conquistano sempre l’interesse degli utenti e non passano mai inosservate. Con l’arrivo di settembre, in molti speravano in temperature più clementi: non è stato assolutamente così. Il caldo è ancora pesante e anche Sabrina ne approfitta per stare ancora in costume e per godersi ancora il sole. Quest’oggi, però, la 54enne ha esagerato, aprendo tutta la camicia e restando in reggiseno.

Sabrina Salerno resta solo in reggiseno: lato A senza eguali!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo, la canotta sta per esplodere: visuale dall’alto e décolleté da sogno – VIDEO

Sabrina questa sera ha postato una fotografia che ha lasciato tutti a bocca aperta. E’ altamente sconsigliata la visione a chi ha problemi di cuore: il rischio di infarto è altissimo! La nostra amata cantante ha la splendida idea di aprire tutto e di restare con il solo reggiseno del costume in vista.

Il suo davanzale da urlo non ha eguali nel mondo: la sua esplosività è inaudita. “Sei disarmante”, ha scritto un utente che non riesce a trovare altre parole davanti a questo scatto esplosivo. La Salerno ha cercato di colpire le emozioni dei suoi fans, condividendo un pensiero tra la didascalia. “Ditemi che sono la sola ad avere un po’ di malinconia per questo tipo di telefono.… buon sabato!!!”, si legge.

Nella foto in questione, infatti, Sabrina ha tra le mani un telefono con il filo che risale a qualche annetto fa (per usare un eufemismo, dal momento che la sua nascita è decisamente più remota).