Salernitana-Atalanta: le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino dell’anticipo della quarta giornata di Serie A tra Salernitana-Atalanta, appena terminato.

All’Arechi si è giocato il match utile per la quarta giornata di campionato tra Salernitana e Atalanta.

Gli orobici ancora mostrano difficoltà a imporre il proprio gioco e faticano contro la squadra di Mister Castori.

Dopo un palo colpito da Obi, al 75′ la squadra di Gasperini passa in vantaggio: all’interno dell’area di rigore riceva palla Ilicic, l’attaccante si libera della marcatura e scarica una fendente verso la porta difesa da Belec che nulla può nell’occasione.

L’Atalanta passa in vantaggio proprio nel momento migliore della Salernitana che sul finale di partita accusa il colpo e nonostante non perda le speranze non riesce a pareggiare i conti.

Salernitana-Atalanta: tabellino e pagelle

Salernitana Atalanta: 0-1

Reti: 75′ Zapata (A). Salernitana (3-4-1-2): Belec 6; Gyomber 6, Strandberg 6.5, Gagliolo 6 (68′ Bogdan 5); Kechrida 6.5, M.Coulibaly 7, L. Coulibaly 6.5, Ranieri 6 (61′ Jaroszynski 5); Ribery 6.5 (46′ Obi 6); Gondo 7 (61′ Bonazzoli 6.5), Djuric 6.5 (74′ Simy 6). A disposizione: Fiorillo, Zortea, Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Vergani. Allenatore: Castori. Atalanta (3-4-1-2): Musso 6.5; Toloi 5.5, Demiral 6 (46′ Djimsiti 6.5), Palomino 6; Maehle 5.5, Pasalic 5.5 (46′ Koopmeiners 6.5), Freuler 5.5, Gosens 6 (91′ Pezzella sv); Malinovskyi 5.5 (58′ Zappacosta 6); Miranchuk 5 (46′ Ilicic 7), Zapata 7. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lovato, Pessina, Piccoli. Allenatore: Gasperini. Ammoniti: 16′ Maehle (A), 37′ Toloi (A), 45′ Djuric (S), 45′ Demiral (A), 56′ Malinovskyi (A), 60′ Ranieri (S), 73′ Obi (S), 86′ Jaroszynski (S). Arbitro: Valeri

Nel prossimo turno infrasettimanale l’Atalanta giocherà martedì 21 settembre alle 20:45 contro il Sassuolo. La Salernitana, invece, ospiterà il Verona mercoledì 22 settembre alle 18:30.