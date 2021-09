Napoli-Juventus, le pagelle e il tabellino del big match

Le pagelle e il tabellino di Napoli-Juventus, gara valevole per la terza giornata di campionato di Serie A, appena terminata

La partita tra Napoli e Juventus entra subito nel vivo con gli azzurri che ci provano nei primi minuti: bello scambio sulla trequarti con Insigne che serve Politano, che ci prova di testa ma non centra la porta.

I padroni di casa insistono ma al 10′ su un errore di controllo di Manolas ne approfitta Morata che gli ruba il pallone e mette dentro un gol facile.

Il Napoli non ci sta e continua a macinare chilometri e tentare di metterla dentro. Al 43′ su azione concitata dentro l’area azzurra, Insigne inspiegabilmente tenta un retropassaggio per Ospina di testa favorendo quasi un gol dei bianconeri.

Napoli-Juventus, le pagelle e il tabellino

Il secondo tempo inizia bene per gli azzurri: Fabian Ruiz recupera un pallone prezioso, lo cede a Insigne che tenta “o’ tiro a giro” ma Szczesny si distende e respinge. Sulla palla si avventa Politano che sigla l’1-1.

All’85’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Kean per poco non fa autogol: il portiere della Juventus respinge ma arriva Kalidou Koulibaly che con il piedone non può sbagliare per il 2-1 finale.

Napoli, 4-2-3-1: Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas 4,5 Koulibaly 7,5, Mario Rui 6 (90′ Malcuit 6,5); Anguissa 7, Fabian Ruiz 6,5; Politano 6,5 (72′ Lozano 6), Elmas 6 (45′ Ounas 6), Insigne 6,5 (73′ Zielinski 6); Osimhen 6 (90′ Petagna 6).

Juventus, 4-4-2: Szczesny 4,5; De Sciglio 6, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Pellegrini Lu 6 (57′ De Ligt 5); Mckennie 5,5 (72′ Ramsey 5), Rabiot 5,5, Locatelli 6,5, Bernardeschi 5,5; Kulusevski 6, Morata 7 (82′ Kean 4,5).

Arbitro: Irrati di Firenze

Marcatori: 10′ Morata, 57′ Politano, 85′ Koulibaly

Ammoniti: Elmas, Lozano

Migliore in campo: Koulibaly

Con questa vittoria stellare su rimonta il Napoli si porta a nove punti in classifica e a +8 dalla Juventus, che rimane ferma con un solo punticino.