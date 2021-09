Empoli – Venezia, le pagelle e il tabellino della partita

Empoli – Venezia, le pagelle e il tabellino dell’anticipo di Serie A in diretta dallo Stadio Castellani

E’ ufficialmente cominciata la terza giornata di Serie A con l’anticipo Empoli – Venezia che si disputerà presso lo Stadio Carlo Castellani, a partire dalle ore 15.00. Il club di Aurelio Andreazzoli, 11esimo in classifica con 3 punti, sfida il Venezia di Paolo Zanetti, fanalino di coda della classifica.

Prima azione pericolosa al 3′. Johnsen, sul lato sinistro della metà campo dell’Empoli, dribbla gli avversari e prova con un tiro a giro a piazzarla sotto al sette. Palla di poco fuori.

Al 7′ ammonito Ismajli per un fallo su Johnsen.

Al 13′ il Venezia passa in vantaggio con un gol di Henry. Cross basso al centro di Aramu che trova l’inserimento del francese, che, allungandosi, indirizza la palla in rete.

Al 15′ ammonito Aramu per un intervento in ritardo su Ricci.

Occasione per il Venezia al 20′. Mazzocchi crossa al centro e trova il colpo di testa di Henry. Palla alta grazie ad Ismajli, che disturba l’azione.

Al 32′ incursione in campo aperto di Johnsen, che, a tu per tu con Vicario, gli lancia addosso il pallone.

Al 33′ esce Aramu ed entra Heymans.

Al 35′ ammonito Lezzerini per perdita di tempo.

Ammonito Haas al 44′ per un’entrata pericolosa su Fiordilino.

Ammonito anche Johnsen al 45+3′ per un’entrata in ritardo su Ricci.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo sull’0-1. Ottima la prova del Venezia che riesce a chiedere in vantaggio la prima metà di gioco. L’Empoli prova ad attaccare in maniera più intensa nella seconda metà del primo tempo, ma non riesce ad impensierire la retroguardia del Venezia.

Nel secondo tempo le squadre entrano in campo rivoluzionate. Per il Venezia esce Schnegg ed entra Molinaro. Zanetti cambia anche il portiere. Esce Lezzerini ed entra Niki. Andreazzoli invece sostituisce Bandinelli e Ismajli. Al loro posto Di Francesco e Tonelli.

Al 54′ Zanetti sostituisce Fiordilino per un problema alla spalla. Al suo posto entra Crnigoj.

Doppio cambio per l’Empoli al 62′. Escono Ricci e Mancuso, entrano Pinamonti e Stulac.

Al 67′ problemi muscolari per Vacca. Al suo posto entra Okereke.

Al 68′ raddoppio Venezia. Okereke si conquista il pallone nella sua metà campo, progredisce palla al piede fino all’area avversaria, dribbla tre avversari e incrocia di sinistro, dove Vicario non può arrivare. Gol fantastico.

Cambio all’83’. Per l’Empoli esce Stojanovic per Henderson. All’86’ ammonizione per il Venezia. Heymans entra in ritardo su Henderson e prende il giallo.

All’88’ rigore per l’Empoli. Niki travolge Hendersen in uscita, l’arbitro fischia il rigore e il giallo per il portiere. L’Empoli accorcia le distanze mettendo a segno il rigore. Bajrami freddo dagli 11 metri.

L’arbitro assegna 7 minuti di recupero. Si preannuncia un recupero di fuoco. Al 90+2′ Okereke ha l’occasione di chiudere la partita ma non trova il tempo giusto per tirare.

La partita si assesta sull’1-2 per il Venezia.

Empoli – Venezia, le pagelle e il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (83′ Henderson), Ismajli (46′ Tonelli), Luperto, Marchizza; Bandinelli (46′ Di Francesco), Ricci (62′ Stulac), Haas; Bajrami, Mancuso (62′ Pinamonti), Cutrone.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Venezia (4-3-3): Lezzerini (46′ Niki); Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Schnegg (46′ Molinaro); Fiordilino (54′ Crnigoj), Vacca (67′ Okereke), Busio; Aramu (33′ Heymans), Henry, Johnsen.

Allenatore: Paolo Zanetti

Marcatori: 13′, Henry (V); 68′ Okereke (V); 89′, Bajrami (E)

Ammoniti: 7′, Ismajli (E); 15′, Aramu (V); 36′, Lezzerini (V); 44′, Haas (E); 45+3′, Johnsen (V); 86′ Heymans (V); 88′ Niki (V)

Arbitro: Antonio Rapuano

