Cambio stagione e cambio di make-up. Con l’estate ormai alle spalle scopriamo insieme quali sono i rossetti trendy della nuova stagione.

L’estate sta finendo cantavano i Righeira nel lontano 1985 e possiamo dire che sia proprio così ormai. Non solo perché siamo giunti all’undici settembre ma anche le temperature abbassate, pioggia e vento hanno fatto posare una volta per tutte costumi e protezione solare.

Dopo aver detto addio al mare ed alle lunghe giornate di sole, non resta che proiettarci quindi alla stagione autunnale: è il momento di rifarsi non solo il guardaroba ma anche il make-up. Le labbra torneranno ad essere le protagoniste, ma quali sono i colori must della prossima stagione? Non resta che scoprirlo per non farci trovare impreparate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La perfezione esiste”, Valentina Vignali così è ancora più bella: occhi che illuminano nell’anima – FOTO

Labbra, i colori must del prossimo autunno

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ciao amore, ciao” Roberta Morise: nude in spiaggia e bellezza epica – FOTO

Il mondo del make-up si prepara ad un ritorno tanto atteso: le labbra. Dopo due anni di assenza per motivi correlati all’uso della mascherina, oggi si guarda questo ritorno con tanta speranza verso una normalità tanto desiderata, pur ovviamente rispettando le norme di sicurezza. Un autunno scoppiettante che risente molto di questo fervore: tinte rosse, rosa o nude?

Beh, a quanto pare quest’anno c’è spazio per tutti: il nude è molto in voga, lo ereditiamo dall’estate perché dà un look fresco e sofisticato. Tante le celebrities che hanno indossato un make- up sulle tinte nude, sia con gloss che versione matt.

Non possono mancare il colore rosso ed il bordeaux (questo soprattutto durante la stagione invernale). Sia brillante, lucido o opaco – per un effetto più intenso – sicuramente renderanno le nostre serata più glamour.

Ovviamente per chi vuole osare ed ama giocare con i colori deve assolutamente acquistare un rossetto viola. Tantissime le tonalità presenti sul mercato, da quelle più soft alle nuances più aggressive, da scegliere in base all’effetto desiderato.

Dai principali brand è emerso inoltre che l’autunno sarà caratterizzato dal rosa, un colore che solitamente lo usiamo per la primavera. Lo porteremo con noi ancora per un paio di mesi. Insomma, non resta che fare scorta di rossetti.