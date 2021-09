Fantacalcio, consigli per l’asta: le migliori coppie di portieri da acquistare

I fantallenatori in questi giorni stanno prendendo parte all’asta per aggiudicarsi i migliori giocatori: le migliori coppie di portieri più interessanti al Fantacalcio.

Pochi giorni ormai all’inizio del campionato. Dopo la sosta per le qualificazioni ai Mondiali, le squadre di Serie A torneranno in campo sabato per gli anticipi della terza giornata. Nel frattempo, gli amanti del Fantacalcio stanno chiudendo le aste di riparazione e non per non farsi trovare impreparati. Tra i giocatori più ambiti anche i portieri, ruolo a volte determinante per le sorti delle leghe, considerato che gli estremi difensori sono quelli più a rischio malus.

Fantacalcio, le migliori coppie di portieri su cui puntare durante l’asta

L’attesa per la ripresa del campionato è quasi finita. Sabato andranno in scena i primi anticipi del terzo turno. Contemporaneamente ripartiranno anche le leghe di Fantacalcio.

I fantallenatori stanno approfittando di questi giorni per prendere parte alle aste di riparazione e non che serviranno a mettere a punto le rose sino al prossimo calciomercato. Tra gli obiettivi principali ci sono i portieri, ruolo che può fare la differenza durante le varie giornate. Varie le strategie che possono essere messe in atto dai partecipanti: chi punta ad accaparrarsi un top player per poi prendere il secondo ed il terzo estremo difensore della stessa squadra andando a risparmiare su questi ultimi due. Altri puntano ad una coppia di portieri della stessa squadra ed un terzo di un altro club per poter ruotare nel corso delle giornate. Infine, chi spera di poter prendere tre estremi difensori di tre società differenti.

Per gli ultimi due casi bisognerà fare attenzione e cercare di aggiudicarsi di due squadre non tra le più perforate del nostro campionato. In tal senso, la redazione di Fantacalcio.it, ha elaborato una griglia nella quale sono indicate le coppie di portieri che potranno garantire il maggior numero di partite casalinghe, fattore che può rivelarsi vantaggioso.

Secondo la griglia in questione, le coppie perfette da abbinare sono i portieri titolari di Juventus e Torino, Roma e Lazio, Genoa e Sampdoria e Napoli e Salernitana. In questi casi, si ha sempre la garanzia di avere un giocatore tra i pali che disputa partite casalinghe nel corso della stagione. Buoni accoppiamenti, invece, i seguenti con i quali si avranno solo pochissime partite con entrambi i portieri entrambi impegnati in trasferta:

Atalanta-Venezia;

Atalanta-Napoli;

Atalanta-Empoli

Cagliari-Salernitana;

Cagliari-Sassuolo;

Empoli-Salernitana;

Fiorentina-Napoli;

Inter-Milan;

Inter-Sampdoria;

Inter-Spezia;

Sampdoria-Sassuolo;

Torino-Udinese.

Cercare di acquistare, dunque, una coppia di portieri appartenenti a queste squadre potrebbe garantire un rendimento più alto degli estremi difensori sfruttando il fattore casalingo dei match di campionato.

Fantacalcio, i portieri titolari delle venti squadre di Serie A

Considerato quanto scritto sopra vi forniamo la lista dei portieri che al momento sono titolari nelle rispettive squadre.

Atalanta: Juan Musso;

Bologna: Lukasz Skorupski;

Cagliari: Alessio Cragno;

Empoli: Guglielmo Vicario;

Fiorentina: Bartlomiej Dragowski;

Genoa: Salvatore Sirigu;

Inter: Samir Handanovic;

Juventus: Wojciech Szczesny;

Lazio: Pepe Reina;

Milan: Mike Maignan;

Napoli: Alex Meret;

Roma: Rui Patricio;

Salernitana: Vid Belec;

Sampdoria: Emil Audero;

Sassuolo: Andrea Consigli;

Spezia: Jeroen Zoet;

Torino: Vanja Milinkovic-Savic;

Udinese: Marco Silvestri;

Venezia: Luca Lezzerini;

Verona: Lorenzo Montipò.

Ovviamente le gerarchie dei rispettivi allenatori potrebbero mutare nel corso della stagione e, dunque, assistere ad un cambio tra i pali. Per tale ragione bisognerà puntare su portieri che hanno un posto assicurato negli undici di partenza.