Pronto a mettersi alla prova nella nuova edizione di Tale e Quale Show, scopriamo qualcosa in più su Pierpaolo Pretelli

Il pubblico ha avuto l’occasione di conoscerlo nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip nella quale si è classificato secondo, ma ora Pierpaolo Pretelli è pronto a mettere in mostra i suoi inediti talenti. A dargli la possibilità di farlo è stato Carlo Conti che lo ha voluto nel cast di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 17 settembre. Ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più sul 31enne originario di Maratea.

Chi è Pierpaolo Pretelli: carriera e vita privata

La prima apparizione di Pierpaolo Pretelli in televisione risale al 2013 quando venne scelto per ricoprire il ruolo di primo velino uomo nella storia di Striscia la Notizia. Dopo aver lasciato la facoltà di Giurisprudenza e intrapreso la strada del mondo dello spettacolo, il bancone di Antonio Ricci rappresentò il suo trampolino di lancio.

Successivamente partecipò a diversi programmi come Temptation Island e Uomini e Donne, sempre nelle vesti di tentatore/corteggiatore, destreggiandosi tra un’apparizione televisiva e l’altra e i lavori nella ristorazione e nelle discoteche. Il 31enne ha sempre lavorato sodo per mantenere la famiglia, allora composta dalla compagna Ariadna Romero e dal figlio Leonardo, nato nel 2017. La storia tra i due, esposta pubblicamente, si è interrotta a causa di incompatibilità caratteriali ma tra alti e bassi la coppia è riuscita a mantenere un rapporto sereno per il bene del piccolo Leonardo.

La sua grande occasione lavorativa è arrivata lo scorso anno quando venne scelto per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality si è fatto conoscere e ha incantato il pubblico con la sua personalità e sorpreso con doti da intrattenitore. Tuttavia ha fatto molto parlare di sé per l’amicizia avuta con Elisabetta Gregoraci prima e la storia d’amore con Giulia Salemi poi.

Giulia e Pierpaolo, contro molte aspettative, hanno consolidato il proprio rapporto e la loro relazione procede a gonfie vele da diversi mesi. La giovane è stata anche protagonista del video musicale del singolo che Pierpaolo ha rilasciato, “L’estate più calda“, andando a inseguire un’altra sua grande passione. Il brano vede la collaborazione con la cantante Giorgina con la quale aveva già pubblicato in passato “Rondine“, il suo primo progetto musicale.

Pretelli, anche grazie all’esperienza nel reality di Canale 5, ha acquisito grande seguito e i suoi fan fremono dalla voglia di vederlo a “Tale e quale show“. Riuscirà a stupire il pubblico con le sue doti artistiche? L’appuntamento è per il 17 settembre su Rai 1.