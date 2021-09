“Tale e quale show” ripartirà a breve sugli schermi di Rai Uno. Il programma, però, è già stato investito da una polemica che ha fatto intervenire il presentatore Carlo Conti

L’undicesima edizione del programma “Tale e quale show” partirà da venerdì 17 Settembre inaugurando una nuova stagione televisiva per il presentatore Carlo Conti.

Non si sono ancora accesi i motori e già scoppiettano le polemiche che hanno visto Rai e Mediaset contrapposte su un argomento particolare. La rete ammiraglia del biscione ha annunciato la messa in onda di una nuova trasmissione dal titolo “Star in the star”: al comando la talentuosa Ilary Blasi.

Tuttavia, la descrizione del format ha in comune troppe caratteristiche proprio con “Tale e quale show” di Conti e con “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci.

“Tale e quale show”. Cosa pensa Carlo Conti del presunto plagio

“Star in the Star”, programma della società Banijay, partirà il 16 Settembre su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. Il format si fonda sulla gara tra concorrenti vip la cui identità sarà sconosciuta al pubblico e che dovranno ricoprire il ruolo di altrettanti personaggi famosi, imitandoli ed esibendosi nel maniera più convincente possibile, vestendo i loro panni.

Ricorda molto (forse troppo) un miscuglio tra “Tale e quale show” e “Il Cantante Mascherato”. La questione ha scomodato il mondo della politica al punto che l’onorevole Michele Anzaldi ha chiesto un intervento della Vigilanza Rai.

É intervenuto uno dei diretti interessati, il presunto plagiato Carlo Conti che, ha rilasciato una dichiarazione alla rivista DiPiù TV.

“Penso che siano polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati” – ha detto il presentatore toscano.

Ha poi aggiunto diplomaticamente: “Sono certo che quella di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”.