“Bella da morire” Ambra Lombardo, la doppia apertura fa scintille – FOTO

Ambra Lombardo, la bellissima modella si trova a Venezia e propone un outfit a dir poco peccaminoso, web in delirio.

Il festival del cinema di Venezia non può fare a meno di lei, Ambra Lombardo. La bellissima modella siciliana infatti aveva fatto sognare tutti lo scorso anno con questo abito – vedi foto sopra – bianco. Un profondo scollo a V in un dress in pizzo le cui trasparenze creano un interessante gioco di seduzione.

Bellissima con i capelli sciolti e con il sorriso che ammalia tutti i fotografi che si accingevano ad immortalarla su questo importante red carpet. E’ passato un anno da quell’evento e a distanza di ben 12 mesi la Lombardo ha osato ancora di più, proprio in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Ambra Lombardo, ancora più bella: seduzione a profusione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

La modella propone a Venezia un outfit graffiante, l’opposto di quello indossato la scorsa edizione ma comunque d’impatto. Vestita da Dimmi Disì l’atelier di moda Made in Sicily – Ragusa per l’esattezza – propone un total black sofisticato ma audace. Abito lungo con tanto di strascico, l’apertura centrale ottenuta dallo spacco vertiginoso consente di poter mettere in mostra le bellissime gambe chilometriche della siciliana.

Il tocco più hot è conferito dalla immensa scollatura circolare collocata lungo la schiena che permette di ammirarla in tutto il suo splendore. La parte frontale non si riesce a vedere bene dalla foto, a quanto pare presenta su un lato un fioccone per creare movimento. L’abito si abbina perfettamente ai suoi tratti mediterranei così come alla folta chioma nera lasciata apparentemente alla rinfusa per creare movimento.

I commenti sono i più disparati ma tutti si appellano alla sua bellezza: “Bella da morire” urla il web.

Che sia in total black o white il risultato è sempre da dieci e lode. La bellezza di Ambra le permette di osare e poter indossare qualsiasi outfit. E voi, quale abito preferite, l’apparente angelico bianco o il seducente nero?