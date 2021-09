L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso una foto su instagram mentre posa seduta su un muretto, è magnifica

Valentina Ferragni bellissima su intagram con colori sgargianti. Ha condiviso una foto dove indossa air jordan arancioni e sfoggia una borsa di Bottega Veneta intrecciata verde. Segue le tendenze indubbiamente, e lo fa bene. Come abbigliamento ha scelto colori neutri invece per spezzare. Una t-shirt semplice bianca e shorts bianchi. A commentare sono in molti ma spicchi sempre la mamma Marina Di Guardo che impazzisce per sua figlia e scrive mille cuori dicendo:”Bellissimo amore mio”.

Valentina Ferragni e il ritorno a Milano e al lavoro

La Ferragni è tornata a Milano dopo le sue vacanze da sogno di questa estate a Positano, Toscana, Formentera e Grecia. Insomma non ha perso una location esclusiva nemmeno quest’anno. Sempre insieme al fidanzato o alla famiglia. Per qualche giorno hanno anche affittato uno yacht per girare via mare. Spesso invece in questo periodo, dove ormai sono tornati in Lombardia si concedono dei weekend di relax a Villa Bonomi vicino al Lago di Como. La famiglia Ferragni va spesso in quel luogo magnifico che organizza per loro una permanenza da principi. Si torna però anche a lavorare, in particolare Valentina con il suo marchio di gioielli.

Torna al lavoro con dei nuovi progetti molto interessanti che non vede l’ora di svelare ai suoi fan. Per la Ferragni però non è stata solo un estate di relax, infatti ad aprile aveva dichiarato di avere una malattia. La insulino-resistenza, in una forma abbastanza grave. La sua malattia crea problemi nell’assorbimento del glucosio nel corpo. Non è una passeggiata ma a piccoli passi Valentina sta facendo tutto il possibile per migliorare la sua condizione senza farla aggravare. In questo periodo quindi ha riflettuto anche su questo ma si è detta fiera di come sta reagendo alla questione.

Apparentemente è calma e tranquilla. Non è particolarmente preoccupata. Questo sarà dovuto anche alle notizie ricevute dal medico che le permettono in qualche modo di non agitarsi troppo. Sicuramente è una patologia importante ma non riesca al vita per il momento e questo è già un buon risultato. Molte persone hanno malattie in cui rischiano la vita ogni singolo giorno.