Chiara Ferragni, lingerie illegale: lo slip è trasparente e mette tutto in mostra. Pazzesca – FOTO

Chiara Ferragni lascia senza parole i suoi fan, nessuno si aspettava un simile scatto soprattutto alle 11 del mattino. E’ da infarto.

L’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni continua a far parlare di se, senza preavviso ha postato un suo scatto da infarto, in molti non hanno parole per commentare un simile capolavoro.

In lingerie trasparente mostra tutto così come mamma l’ha fatta, non lascia spazio all’immaginazione è tutto palese sotto gli occhi di milioni di fan, lo scatto è V.M.18 anni. Non aveva mai osato così prima d’ora, non ci sono parole.

Dopo una strepitosa vacanza in Sardegna, con marito, figli e sorelle, l’imprenditrice digitale ha ripreso a pieno regime l’attività lavorativa. Sarà come sempre un anno davvero impegnativo per Chiara che ha in serbo una vastità di progetti da portare a termine.

Intanto però lascia tutti senza parole su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “È bagnata, è umida, è..” Federica Pellegrini la scelta più difficile e un posteriore da favola – VIDEO

“O Mio Dio”, è questa l’esclamazione per Chiara in lingerie

PER VEDERE CHIARA FERRAGNI IN LINGERIE VAI SU SUCCESSIVO