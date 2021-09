Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella terza giornata di campionato

Domani tornano in campo le squadre di Serie A per la terza giornata di campionato: i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Dopo la pausa che ha visto come protagoniste le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, torna la Serie A. Già domani pomeriggio sono in programma i primi anticipi ed i fantallenatori si preparano a schierare la formazione da mandare in campo per cercare di ottenere punti importanti in vista della vittoria finale.

Fantacalcio, terza giornata: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare

Domani pomeriggio, il primo anticipo tra Empoli e Venezia, in programma alle 15, darà il via alla terza giornata di campionato.

Grande attesa per il ritorno in campo delle squadre di Serie A che si sono prese una pausa, per via delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. In stand-by anche il Fantacalcio che riprenderà contemporaneamente al campionato con gli appassionati pronti a non farsi trovare impreparati. Vi forniamo, in tal senso, alcuni consigli sui giocatori da schierare nel corso della terza giornata.

Leggi anche —> Cinque nuovi arrivi in Serie A su cui puntare: i nostri consigli per l’asta del Fantacalcio

Empoli -Venezia: sabato 11 settembre ore 15:00

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Heymans, Crnigoj, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Consigliati: Vicario (E), Bajrami (E), Mancuso (E), Henry (V), Heymans (V).

Napoli-Juventus: sabato 11 settembre ore 18:00

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi.

Consigliati: Osimhen (N), Insigne (N), McKennie (J), Morata (J).

Atalanta-Fiorentina: sabato 11 settembre ore 20:45

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Ilicic.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Consigliati: Musso (A), Gosens (A), Malinovskyi (A), Torreira (F), Vlahovic (F).

Sampdoria-Inter: domenica 12 settembre ore 12:30.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

Consigliati: Handanovic (I), Skriniar (I), Calhanoglu (I), Dzeko (I), Damsgaard (S), Quagliarella (S).

Cagliari-Genoa: domenica 12 settembre ore 15:00

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Caicedo, Destro.

Consigliati: Nandez (C), Joao Pedro (C), Dalbert (C), Criscito (G), Caicedo (G).

Spezia-Udinese: domenica 12 settembre ore 15:00

Spezia (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Maggiore, Kovalenko, Reca; Verde, Gyasi, Colley.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Consigliati: Maggiore (S), Gyasi (S), Colley (S), Silvestri (U), Stryger Larsen (U), Pereyra (U), Pussetto (U).

Torino-Salernitana: domenica 12 settembre ore 15:00

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli.

Consigliati: Milinkovic-Savic (T), Singo (T), Mandragora (T), Sanabria (T), Di Tacchio (S), Simy (S).

Milan-Lazio: domenica 12 settembre ore 18:00

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Consigliati: Theo Hernandez (M), Brahim Diaz (M), Rebic (M), Milinkovic-Savic (L), Immobile (L),

Roma-Sassuolo: domenica 12 settembre ore 20:45

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Shomurodov, Mkhitaryan; Abraham.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Consigliati: Rui Patricio (R), Karsdorp (R), Mkhitaryan (R), Abraham (R), Berardi (B), Raspadori (S).

Bologna-Verona: lunedì 13 settembre ore 20:45

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Schouten; Orsolini, Svanberg, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri; Simeone.

Consigliati: De Silvestri (B), Orsolini (B), Arnautovic (B), Faraoni (V), Lazovic (V), Simeone (V).

Leggi anche —> Fantacalcio, i calciatori titolari delle squadre di Serie A

La formazione ideale per la terza giornata

Formazione ideale (3-4-3): Rui Patricio (Roma); Gosens (Atalanta), De Silvestri (Bologna), Singo (Torino); Mkhitaryan (Roma), Malinovskyi (Atalanta), Calhanoglu (Inter), Nandez (Cagliari); Immobile (Lazio), Abraham (Roma), Mancuso (Empoli).

Chiusa la terza giornata, le squadre qualificate alle competizioni europee scenderanno di nuovo in campo nel corso della settimana. Nel weekend, tra venerdì e lunedì, invece, andrà in scena il quarto turno del campionato.