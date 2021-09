Biagio Izzo è pronto a debuttare sul palco di “Tale e Quale Show”, in partenza venerdì 17 settembre: scopriamo qualcosa in più su di lui

Farà parte del cast di Tale e Quale Show l’attore e presentatore Biagio Izzo, voluto da Carlo Conti per questa nuova edizione. Il programma partirà venerdì 17 settembre, pochi giorni quindi separano i concorrenti dal debutto sul palco della trasmissione di Rai 1. Una lunga carriera tra cinema, teatro e televisione quella di Izzo che ha voluto accettare questa nuova esperienza. Ma ripercorriamo un po’ la sua storia e scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Chi è Biagio Izzo: vita privata e carriera del concorrente di “Tale e Quale Show”

Quasi quarant’anni di carriera alle spalle, Biagio Izzo ha deciso di mettersi alla prova e accettare l’invito di Tale e Quale Show, nel quale darà testimonianza delle sue qualità da intrattenitore e non solo.

Nato come cabarettista in coppia con Ciro Maggio, il pubblico inizia a conoscerlo davvero attraverso “Macao“, trasmissione allora condotta da Alba Parietti. La coppia si ritroverà dopo numerosi anni proprio nel talent di Rai 1, essendo anche quest’ultima una concorrente della nuova edizione.

Il vero successo arriva però grazie al cinema e in particolare attraverso i numerosi film diretti da Neri Parenti, con protagonista la coppia Boldi-De Sica, ai quali ha preso parte. “Body Guards“, “Natale sul Nilo“, “Natale in India“, sono solo alcuni titoli. In quegli anni Izzo lavorò anche accanto ai registi Vincenzo Salemme e Carlo Vanzina, acquisendo grande notorietà.

Tanti i progetti cinematografici che lo hanno visto coinvolto, così come spettacoli teatrali che lo hanno portato in giro per l’Italia. Numerosi anche i programmi televisivi nei quali è stato chiamato come spalla comica o conduttore.

Dal varietà “Volami nel cuore” ad “Attenti a quei due – La sfida“, da “Colorado” a “La sai l’ultima?“. Ha partecipato anche come concorrente a “Ballando con le stelle” nel 2006, mentre dal 2019 è entrato a far parte del cast fisso di “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile“.

Biagio Izzo ha alle spalle due matrimoni dai quali ha avuto quattro figli. Alessia e Valeria, nate dalle prime nozze, e Martina e Raffaele nati dall’attuale relazione con la moglie Federica Apicella. Nel 2018 è diventato nonno per la prima volta: la primogenita Alessia ha dato alla luce il nipote Lorenzo.

Una vita e una carriera ricche di esperienze e di avventure per il presentatore che venerdì 17 settembre ne inizierà una inedita. Come se la caverà a Tale e Quale Show?