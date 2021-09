Fedez, l’attesissimo ritorno: l’annuncio che ha entusiasmato i fan

Il tanto atteso annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan e che vede protagonista Fedez: dove lo rivedremo

Fedez continua a tenere aggiornati i suoi milioni di followers e tra teneri e goliardici momenti in famiglia, progetti, temi di carattere sociale e politico, sa sempre come tenere incollato il pubblico allo schermo. Dopo aver annunciato di aver terminato i lavori per il prossimo album -la cui data d’uscita è ancora ignota- è arrivato il momento di affrontare un altro tema che ha tenuto sulle spine il pubblico per svariati mesi.

Il ritorno di Fedez alla conduzione del programma di successo

Si torna a parlare di LOL – Chi ride è fuori, il programma che la scorsa primavera ha battuto ogni record su Amazon Prime Video e che ha riscontrato un successo social davvero straordinario.

Inevitabile la riconferma di un’ulteriore stagione che potrebbe essere girata e rilasciata già prima della fine dell’anno. Ma chi ci sarà al timone della seconda edizione?

Dopo alcune indiscrezioni è arrivata la conferma: la coppia formata da Mara Maionchi e Fedez tornerà nella nuova stagione di LOL. Se la prima aveva già comunicato la sua presenza, anticipando che questa volta il suo ruolo sarà di maggior spessore- “Sarò a capo di una squadra, sono gasatissima“, ha dichiarato Maionchi- lo stesso non era accaduto con l’artista.

A comunicare la notizia ci ha pensato proprio Fedez attraverso una storia Instagram nel quale mostra un messaggio ricevuto dallo staff di Amazon. “Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL“, si legge sul biglietto. “Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile, riunire insieme le persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche dieci che non ti hanno ancora querelato“, queste le parole intrise di ironia con la quale Amazon ha voluto rivolgersi all’artista.

I fan hanno subito risposto con entusiasmo all’annuncio, fremendo dalla voglia di vedere cosa riserverà loro la seconda stagione di LOL, sulla quale sono nate già numerose aspettative. Fedez, Mara Maionchi e il nuovo cast riusciranno a replicare il successo della prima edizione?