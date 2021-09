“Basta che scopri le cosce”, Giorgia Rossi, visuale da record a bordo campo. Gli apprezzamenti si sprecano – FOTO

Giorgia Rossi, visuale bollente a bordo campo. Gli apprezzamenti nei confronti della conduttrice si sprecano

Giorgia Rossi si prepara al match di Serie A in diretta domani sera, alle ore 20.45, dallo Stadio Olimpico. La meravigliosa conduttrice di DAZN, collega dell’altrettanto famosa Diletta Leotta, commenterà la partita Roma – Sassuolo, come il suo ultimo post di Instagram ha da poco annunciato. La giornalista sportiva, che da qualche settimana è uno dei nuovi volti dell’emittente, sembra trovarsi decisamente a proprio agio nel contesto di DAZN, che non le fa rimpiangere il passato a Mediaset. I followers che la sostengono – quasi 500mila -, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’ultimo scatto. Le gambe mozzafiato di Giorgia ed il suo décolleté esplosivo raccolgono una valanga di likes.

Giorgia Rossi, visuale da record a bordo campo. Gli apprezzamenti si sprecano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

La bellezza di Giorgia Rossi non teme rivali. La splendida giornalista sportiva, dal giorno in cui è stata ingaggiata dalla piattaforma DAZN, sta facendo concorrenza all’affermatissima Diletta Leotta. Entrambe bellissime e professionali per quel che concerne il lavoro, le due conduttrici si alternano nel commentare i match della Serie A. Se quest’oggi toccherà alla siciliana assistere alla partita tanto attesa tra Napoli e Juventus, alla Rossi, nella giornata di domani, spetterà il commento del match tra Roma e Sassuolo.

La giornalista, pochi minuti fa, ha postato uno scatto tramite cui ha aggiornato i fan in merito all’appuntamento allo Stadio Olimpico. “Racconterò una giornata storica: le mille panchine ufficiali di José Mourinho, uno degli allenatori più vincenti del calcio“: questa la didascalia che accompagna il post. I suoi fan, tuttavia, sono rimasti a bocca aperta di fronte all’outfit esplosivo. La Rossi, con indosso una gonna aderente abbinata ad un top striminzito, ha davvero convinto tutti.

“Basta che scopri le cosce“, è il commento esplicito di un ammiratore, che non è riuscito a trattenere i propri pensieri. In pochi minuti, la conduttrice ha ottenuto il boom di likes.