Francesca Fialdini, l’ultima compilation manda in visibilio il pubblico del web: mai vista così prima d’ora

I telespettatori di Rai 1 sono in attesa del ritorno di Francesca Fialdini, l’amatissima conduttrice di “Da noi…a ruota libera“. Il format, in onda, subito dopo la fine di “Domenica In”, è un talk show che propone al pubblico diverse formule di intrattenimento: dalle interviste ai personaggi dello spettacolo allo spazio che vede come protagoniste persone comuni. Nella giornata di domani, domenica 12 settembre, andrà in onda il meglio di “Da noi…a ruota libera”, con i momenti salienti della passata edizione. La Fialdini, che momentaneamente si trova a Napoli, è riuscita a deliziare gli utenti mediante una coppia di scatti inaspettata. Un fan, estasiato da lei, non è riuscito a trattenere un commento bollente.

Il commento bollente sotto allo SCATTO di Francesca Fialdini: da non perdere

