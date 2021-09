Laura D’Amore, il bikini è striminzito: la FOTO rialza le temperature

Laura D’Amore, la bellissima hostess ed influencer non accetta la fine dell’estate e propone uno scatto in bikini.

Laura D’Amore, la bellissima hostess è riuscita negli anni ad avere molto seguito sui social. Prossima al milione di follower, per Laura nascono giorno dopo giorno delle collaborazioni con diversi brand. Napoletana ma catanese d’adozione, ogni scatto è un omaggio alla sua bellezza prorompente.

Numerose le foto in costume scattate per tutte le zone della città etnea, scatti che ovviamente hanno reso l’estate ancora più bollente. Ma a quanto pare per Laura l’estate ancora non è finita.

Laura D’Amore, la foto in bikini fa venire voglia di mare

Già giorni fa Laura D’Amore aveva inebriato il web con foto scattate direttamente dalla Playa di Catania: sabbia dorata, spiaggia chilometrica e mare da sogno, l’hostess più amata dagli italiani si lascia immortalare con alle spalle il mare settembrino. Trionfo di cuori, commenti e like. Ma la foto che ha postato un’ora fa ha colto di sorpresa il web. Catania questo sabato è caratterizzato dal brutto tempo – anche tra le sue stories si nota la pioggia intensa che invade la città – ma Laura non ci sta e si mette in costume. “Gold” commenta la stessa la foto alludendo al bikini luccicante. Il colore si adatta benissimo alla sua pelle leggermente abbronzata e ai capelli biondi. Il viso non è truccato, lo slip sottilissimo con i laccetti è quel tocco audace che evidenzia le curve di Laura così come il pezzo superiore, scollato che favorisce la visione della scollatura.

Per spiccare, una collana molto sottile quasi una catena con tanto di cuoricini azzurri.