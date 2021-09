Sophie Codegoni, la redazione di Uomini e Donne contro di lei: il motivo lascia di stucco

Sophie Codegoni è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo quello che ha detto nel video di presentazione, però, è scoppiata una polemica

Sophie Codegoni è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip: l’abbiamo già visto nella scorsa edizione di Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di tronista. Qui aveva mandato via numerosi corteggiatori, per poi cominciare ad uscire con Matteo Ranieri, uno dei più timidi del parterre maschile del programma. Alla fine lei decise di sceglierlo, ma la loro storia è durata davvero pochi giorni. All’improvviso, si sono lasciati snocciolando qualche ragione che non ha molto convinto i loro followers.

Uomini e Donne contro Sophie Codegoni: intervengono Matteo e Raffaella Mannoia

Nel video di presentazione registrato per il reality, Sophie ha dichiarato di aver partecipato a Uomini e Donne, di aver scelto Matteo e che lui fuori dal programma si è rivelato l’esatto opposto di quello che sembrava. Lui ha deciso di non tacere davanti a queste accuse: ha pubblicato un video su Instagram con l’effetto naso lungo di Pinocchio, poi una foto con una didascalia molto chiara: “Insultare me non renderà migliore te”. E poi è intervenuta Raffaella Mannoia, famosa autrice del programma di Maria De Filippi, che ha commentato la foto di Matteo con una frecciatina ben mirata: “E per insultare te ci vuole coraggio“. Sembra piuttosto chiaro che la redazione ha deciso di schierarsi dalla parte di Matteo, piuttosto che da quella della giovane tronista che ad oggi è nella casa più spiata d’Italia.

Sophie verrà a sapere quello che sta succedendo fuori? Per scoprirlo non ci resta fare altro che attendere lunedì, quando andrà in onda la terza puntata.